保時捷針對第三代Cayenne推出小改款，不僅搭載新一代數位化顯示與操作概念、全新底盤科技及許多創新的高科技，包括LED矩陣式頭燈系統、PASM主動式保時捷懸載調整系統、20吋輪圈、停車測距輔助系統都將列為標準配備，據知最快第三季在台發表，官方也公布售價自369萬元起。

保時捷Cayenne產品線副總裁Michael Schätzle表示：「這是保時捷史上最大幅的產品更新之一。」高解析度LED矩陣式頭燈系統能對所有駕駛狀況，提供對應的道路照明；空氣濾清系統能過濾車內空氣的汙染物質；Cayenne也首次為前座乘客提供專屬的資訊娛樂顯示螢幕，更能在旅途中觀看串流影音。經由此次大幅更新的設計與更強悍的動力編成，保時捷再次鞏固Cayenne作為同級距最具跑格車款的定位。

新款Cayenne搭載完全重新打造的顯示幕與操控概念。首度運用來自於Taycan的保時捷駕駛者體驗設計概念，注重並最佳化駕駛者的操作軸心。所有需要駕駛者頻繁操作的功能，都直接設置於方向盤上，或是緊鄰方向盤，例如方向盤左後方的控制撥桿增加了操作駕駛輔助系統的功能；全新Cayenne的自排變速箱排檔桿設置於儀錶台上，為全新的中央鞍座創造出額外空間，來設計儲物空間及將空調控制面板整合至典雅的黑色面板中。碩大且就手的控制介面，結合機械式空調控制開關與具體感震動回饋的音量控制器，外型精緻兼具最佳操作感。全新保時捷駕駛者體驗設計概念的關鍵特色，是在數位和類比兩種衝突的元素之間取得了完美的平衡。

Cayenne重新設計的座艙首度搭載12.6吋的全數位儀錶，具有單獨豎立在儀錶台上的曲面螢幕，搭配多種顯示模式，還可額外選配全面優化的抬頭顯示器。標配的12.3吋保時捷通訊管理系統（PCM）中央螢幕，協調地整合於全新儀錶台中，提供所有車輛相關功能的設定，並內建 Spotify及Apple Music等應用程式，增強全新Cayenne的聯網功能。乘客座亦首次提供一具10.9吋的顯示幕作為選配項目，為前座乘客帶來豐富的乘坐體驗，不僅能夠顯示性能數據、獨立操作資訊娛樂系統，還能在行駛時播放的串流影音內容，此顯示幕上有著特殊鍍膜，確保駕駛者不會從旁被螢幕內容所分心。

Cayenne擁有極具張力的外觀設計，全新的車頭造型結合更飽滿的拱型前葉子鈑、全新的引擎蓋與充滿科技感的頭燈，凸顯出車輛的寬幅。全新Cayenne的車尾設計特點包含3D立體設計的尾燈，全新後保桿整合了車牌框，使尾門下部造型更顯簡潔。新增的選配項目則使全新Cayenne更加動感與個性化，包含車色選擇中新增三個全新車色；Cayenne Coupe另外提供的輕量化運動套件，減輕車重達33 kg；以及多款新推出的20、21 和 22吋輪圈。

LED矩陣式頭燈系統成為全新Cayenne的標準配備，高解析度LED矩陣式頭燈系統則是全新的選配項目。藉著兩個高解析模組與每個頭燈超過32000像素的LED，高解析度LED矩陣式頭燈系統的創新科技得以像素為單位，精準判定其他用路人，並遮蔽遠光燈光束，避免眩光的影響。頭燈模組的亮度具有超過1000段調節，可根據不同駕駛情況調整燈光模式，大幅增進安全性與舒適性。

保時捷還為全新Cayenne導入空氣濾清系統，在標準配備中，此系統可藉由導航資訊來預測車輛路徑，當偵測到接近隧道入口時，便自動啟動車室空氣再循環功能；另外還可透過選配，讓系統可主動偵測空氣中的懸浮微粒水準，在必要時導引空氣通過粉塵過濾器以淨化車內空氣。負離子空氣淨化器還能去除空氣中的多種細菌與污染物，是有過敏體質人士的福音。

保時捷全新Cayenne的標準懸吊系統搭載含保時捷主動式懸載調整系統（PASM）的鋼製彈簧，全新的減震筒採用雙閥門技術，使彈簧回彈與壓縮的段數可各自獨立，在所有駕駛情況下都能有最佳性能表現。尤其是低速的舒適性、過彎時的操控性，以及車輛俯仰和側傾的支撐性都有明顯提升。藉由選配具雙氣室與雙閥門技術的全新主動式氣壓懸吊，還能更進一步提升駕駛體驗，無論是相較於標準懸吊系統或前代車型，全新主動式氣壓懸吊藉著較軟的懸吊特性強化駕駛體驗，增進車輛穩定性，並讓公路與越野的操控更簡單。同時該系統還增進操駕精準度與性能表現，減低車輛在各種動態駕駛情境中的車身位移，也讓Normal、Sport、Sport Plus等駕駛模式之間的差異更顯著。

全新Cayenne首先為台灣市場提供3款引擎型號，Cayenne S 搭載保時捷所開發的4.0升V8雙渦輪引擎大幅改進後，取代原先的V6引擎。具有474 PS（349 kW）最大馬力與600 Nm的扭力輸出，比前代車型高出34 PS（25 kW）與50Nm，無論是SUV或Coupe都只需要4.7秒，就能由靜止加速至時速100 km/h，極速則是273 km/h。重新調校的3.0 升V6渦輪增壓引擎是進入Cayenne世界的入門動力，可輸出353 PS（260 kW）最大馬力與500 Nm最大扭力，比以往高出13 PS（10 kW）與50Nm。

這具六缸引擎同時也是Cayenne E-Hybrid 車型動力系統的基礎，結合可輸出176 PS（130kW）的全新電動馬達，比以往高出39 PS（30kW），令綜效馬力輸出達到470 PS（346 kW）。搭載的高壓電池容量由17.9 kWh提升至25.9 kWh，並根據所搭載的配備不同，最高純電續航里程在 WLTP測試標準下可達90 km。儘管電池容量提升，全新的11 kW車載充電器在配合適當的電源之下，能夠將充電時間縮短至2.5小時。改良後的e-hybrid駕駛模式也在旅途中增進車輛的能耗表現。

全新保時捷Cayenne車系建議售價如下：Cayenne售價369萬元起、Cayenne E-Hybrid售價448萬元起、Cayenne S售價532萬元起、Cayenne Coupe售價391萬元起、Cayenne S Coupe售價563萬元起。