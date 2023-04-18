南韓啦啦隊女神李多慧加盟「樂天女孩」，上周末在桃園棒球場初登場，吸引上萬球迷到現場朝聖，她還搭上「小飛機」熱情跟所有人招手，就連主播陳雄威也比出愛心手勢回應，沒想到他隨後曬出和李多慧的合照，接著直呼：「這不是自肥什麼才是自肥」，引起網友熱議。

主播陳雄威日前曬出兩人合照，只見他與李多慧靠的非常近，難得與啦啦隊女神近距離接觸，興奮心情完全藏不住，在臉上表露無遺，接著兩人更一同比出愛心手勢，讓他心情嗨到無法用言語形容，還不忘將照片弄上櫻吹雪的浪漫特效，並寫下：「在櫻吹雪的日子裡，威爺終於和韓國來的那個她相遇了，心心念念，心心相印」。

陳雄威與李多慧的甜蜜合照，一PO出立刻掀出超高討論度，即便知道將成為「全民公敵」，但仍大膽寫下：「以下開放怒一波，這不是自肥什麼才是自肥」，對此，網友紛紛回應：「超過了⋯⋯笑容與肩同寬是怎樣」、「替所有男性按怒了」、「用職務之便佔人家便宜」、「我覺得沒人保得住雄威了」、「威爺必須死」、「我不知道該說甚麼了」。

李多慧在韓職起亞虎隊有「勝利妖精」的美名，不過來台首次登場應援，竟讓樂天桃猿在主場苦吞三連敗，對此，她則是回應：「在初登場應援就很希望球隊能夠獲勝，還有很多比賽，我會跟球迷一起努力的應援，為了配上『勝利妖精』的稱號，我會繼續努力」，由於感受到台灣球迷熱情應援的氛圍，讓她表示：「好不想回韓國」。