有「南台灣小溪頭」之稱的藤枝國家森林遊樂區，經歷風災休養生息，2021年起逐步對外開放，先期採預約制進行人數總量管制，4月21日起為增加遊客入園便利性，改採免預約、現場購票，但考量園區用水量限制，每日開放800人入園。

藤枝瞭望台雲海。（柯宗緯翻攝）

觀光局長高閔琳指出，有「森濤」美名的藤枝國家森林遊樂區，海拔在1500到1804公尺間，林木蒼翠茂盛，涼爽宜人，園區內可欣賞熱帶高山闊葉霧林珍貴樹種，觀光局致力推廣區域旅遊，串聯六龜、美濃及旗山等周邊地區，推廣其豐富文化底蘊，提升深度旅遊的品質。

藤枝手揉山茶體驗。（柯宗緯翻攝）

屏東林管處說明，受風災毀損的藤枝聯外道路18公里至園區大門口19公里處，正進行橋梁工程，工程完成前遊客需將車輛停放於櫻花公園（16.5公里處）或二集團部落（14.5公里處），並經由林下步道步行1公里進入園區，林下步道沿山脊線而行，沿途是高聳入雲的台灣杉，林相十分優美，遊客也能有良好健行體驗。

屏東林管處表示，預計今年底前橋梁工程完工後，小型車輛可通行至園區門口。而園區內為防止狂犬病疫情擴散，經農委會公告，禁止攜帶犬、貓等寵物進入。

人氣網紅「比熊」亦到六龜泡溫泉賞花，體驗難得的放鬆時刻。（柯宗緯翻攝）

觀光局提到，除到藤枝森林遊樂區享受芬多精健走，還可以順遊六龜賞花泡溫泉。不論是要前往藤枝或是六龜，主要幹道台27線上，隨處可見粉紅浪漫花旗木。

觀光局也與寶來及不老溫泉業者合作，只要預約合作溫泉業者泡湯，可獲得DIY遊程兌換券。此外，即起至5月31日止，凡於旗美9區店家消費滿200元，憑發票或免開統一發票收據，即可登錄參加抽獎，並有機會獲得「DaMaNan-達瑪南」限量發光公仔一個。