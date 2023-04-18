民進黨立委何志偉18日掃街，各行各業前來力挺，他表示，感謝跨行業的加油，面對困難一起解決問題，面對快樂一起分享幸福。（立委何志偉辦公室提供／劉彥宜台北傳真）

民進黨第二選區（士林、大同）立委初選愈演愈烈，民進黨台北市議員王世堅對戰現任立委何志偉上演「堅偉大戰」。何志偉18日掃街，各行各業都前來力挺，他表示，感謝跨行業加油，面對困難一起解決問題，面對快樂一起分享幸福，希望初選回歸討論公共政策，初選不是為了自己，而是為了民主。

何志偉今掃街，各行各業包含律師、廚師、中醫師、記帳士、體育選手、蛋糕業者、商圈協會、托嬰協會、溫泉協會、藝術協會及會計師等前來為他加油。他表示，每場選舉應該都是對這塊土地跟對未來的祝福，今日看到許多好朋友因爲一通電話來到現場，很感謝跨行業的加油，面對困難一起解決問題，面對快樂一起分享幸福。

何志偉提及，行行業業代表小市民的每一天，每一天怎麼做人、怎麼做事及怎麼做品質把關，大家都看在眼裡，民意代表也應該認真，每次選舉應該是對未來的祝福、對未來的承諾。

另，堅偉大戰愈演愈烈，民進黨立委莊瑞雄17日陪同王世堅掃街，他痛批，初選打人格毀滅戰太髒、太超過，可恥、下三濫。何志偉昨哽咽表示，「我會忍，忍耐是為了團結」。他今日再回應，情緒問題是小我，此次初選會獲得關注，是因為對手一直在抹黑，而被批下三濫，讓他難過、睡不著，不知道該如何教育下一代。

他喊話，請對手好好討論公共政策，像他過去的提案和努力，以及在外交上的打拚，就是為了台灣，初選不是為了個人而已，應該是為了民主、為了這塊土地、為了大家的生活才對，初選打成這樣，心裡感到非常遺憾，還是期待是一場君子之爭。

至於國民黨前台南市議員謝龍介表態挺王世堅，何志偉說，公共議題不分藍綠榮辱與共，他有國民黨朋友，也有國民黨支持者，過去在選區的經營、努力及認真，不分藍綠應該都會給予溫暖和支持，只要做對的事，就會有人支持。