今日環境風場為東南風，西半部位於背風側，擴散條件差，汙染物易累積，空品多為普通至橘色提醒等級。環保署表示，今天環境風場為東南風至偏南風，雲嘉南以北位於下風處，擴散條件差，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；中部以北地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

環保署說，未來一週，今天環境風場轉為東南風至偏南風，西半部擴散條件稍差，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；19日至20日受鋒面影響及鋒面通過，環境風場為西南風，臺灣周圍水氣增加，西半部降雨機率上升；21日至22日環境風場為東北風，中南部位於下風處，汙染物易累積；23日環境風場為偏東風，西半部擴散條件稍轉差，須留意污染物累積。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。