高雄兒少安置機構「慈暉關懷學園」遭踢爆學園有禁閉室、於寢室裝設監視錄影，院生毫無隱私，另該學園成立烘焙坊，被控環境髒亂，食品材料保存環境不佳，有違反人權及食品安全事件，高市府社會局及衛生局人員今天上午前往機構稽查。

社會局表示，該學園立案15年，主要是收容社政及司法轉介之家庭遭逢變故或有行為偏差需安置輔導之12歲至18歲少年，目前收容14位。

兒少安置機構依照顧需求，會設置隔離室，該機構運用套房空間設置，目前有1位少年居住，機構表示，因少年對路人有暴力行為，經機構向法院保護官反應，法院傾向採感化教育，但機構仍想繼續輔導少年，結合醫療、心理諮商等網絡提供輔導，但空間設施設備不夠周全，新聞照片顯示孩子睡於地板，經查該隔離空間備置有折疊式床組，但因孩子有睡地板的習性，社會局要求改善地板、床、牆面等設施。

該機構於寢室設有監視設備，機構表示是因少年會有暴力及性議題事件，希望透過監視系統預防事件發生，但依據機構評鑑指標，寢室是不得設置監視設備的空間，應由照顧者透過密集的巡邏管理，此部分社會局也要求改善。

另針對烘焙坊少年工時、薪資及工作環境等問題，將再聯合勞工局就庇護商店規範加強稽查管理，食品衛生由衛生局依相關法規稽查處置。