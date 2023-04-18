新竹一名陳姓女子因社區事務與女管理員產生嫌隙，前年趁倒垃圾時，出言辱罵管理員「臭機歪」，管理員不堪受辱遂報警處理。新竹地院審結，依犯公然侮辱罪，判處陳女罰金9000元，得易服勞役9天。可上訴。

判決書指出，潘姓女子與陳姓女子為鄰居，潘姓女子同時為社區大樓管理員，每月會按時向住戶收取管理費，2021年10月間潘女結束運動，返回社區之際遇到陳女，未料陳女竟突然以台語大罵她「臭機歪」、「瘋女人」，讓她深感受污辱，憤而報警處理。

潘女接受警詢及偵查時證稱，2021年6至7月向陳女收取管理費時，陳女態度很差，同年8月時甚至大聲喊說不願繳費，10月在大樓門口遇見對方時，就突然遭到辱罵，另名鄭姓女鄰居也在場，有聽見陳女罵她。

新竹地院審理時，法官認定，陳女的確因收取管理費及大樓公共空間是否可以停放機車等事情，與潘女產生嫌隙，但陳女為成年人，理應透過理性方式解決問題，卻因情緒失控說出該貶抑詞語，實屬不該，考量陳女並無前科等一切情狀，依犯公然侮辱罪，處罰金9000元，得易服勞役9天。可上訴。