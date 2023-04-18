台灣猴痘個案持續上升，而猴痘主要以性接觸傳播，但也可能透過飛沫感染，台灣昨（17日）起搭大眾運輸工具可免戴口罩，台大兒童醫院感染科主治醫師黃立民表示，世上沒有零風險的事，但大家不用太擔心，若想將風險降到最低，搭長途車可自主戴口罩，且不要亂摸車上的東西後又觸碰眼口鼻。

根據疾管署統計，截至4月15日台灣已累計37例猴痘個案，且以本土個案為主，共計32例，最新通報分別來自桃園、高雄，桃園4人最近都沒有出國；而近日一起高雄案例疫調曾出入過北部高風險區域，引起民眾關心討論。

疾管署表示，猴痘的傳染途徑主要是以「性接觸」為主，但接觸到感染者的呼吸道分泌物、損傷的皮膚或黏膜或被汙染的物品也有可能，其中飛沫傳播需要長時間面對面接觸才有可能。由於猴痘主要靠性接觸傳播，所以有些人會隱瞞，導致疫調上有困難。

根據《TVBS》報導，台大兒童醫院感染科主治醫師黃立民表示，世界上沒有零風險的事，但大家也不用太擔心。搭乘大眾運輸工具，短程一般不用太擔心，搭長途車且又和猴痘感染者坐很近，若擔心飛沫傳染，可自主戴口罩，另搭乘大眾運輸時，不要亂摸東西又接觸眼鼻口。

疾管署也提醒，民眾若發現皮膚上出現皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，且有發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等疑似感染猴痘的症狀，建議盡速就醫檢查。