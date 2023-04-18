台股指數近期再次創下新高，本波彈升除反映資金行情外，亦相當程度反映市場對下半年旺季效應的期待，但台股上市櫃企業財報數據持續下修，觀察基本面仍未真正落底。凱基投顧最新研究報告指出，台股2022年第四季財報惡化程度，直逼2011年美債降評水準，且半導體庫存天數更創歷史新高，預告上半年獲利仍將面臨挑戰，需留意股市修正風險。

凱基投顧也首次推出研究報告有聲書，透過輕鬆且簡單的節目訪談模式，每周針對全球市場投資展望或熱門產業進行完整剖析，幫助投資人面對市場變化。

凱基投顧表示，觀察到台股2022年第四季獲利較前一年同期衰退45％，近年來僅次於2011年第四季的57％衰退，當時是美債降評與歐債危機雙重利空所影響；若扣除台積電的獲利表現，台股2022年第四季獲利衰退幅度更高達70％，劇減程度僅次於2008年金融海嘯當時水準。

股價表現總是反映未來，2022年第四季是否為本波企業獲利谷底仍難以斷言，因為台股是以製造業為主體的市場，獲利動能總伴隨著美國製造業而波動，而截至今年3月為止，美國製造業PMI仍舊延續去年以來的下行格局並持續探底，製造業PMI細項當中的「新訂單相對庫存比例」亦未出現顯著反彈。

此外，上個月歐美銀行接連爆發危機，全球央行強勢升息所導致利率倒掛的影響已經顯現。儘管銀行危機在公權力介入下暫時受控，但銀行業為保有更充足的資本與存款，已自主性緊縮放貸業務，連帶影響企業籌資的成本與消費者借錢揮霍的意願，最終導致下半年終端消費動能恐不如預期。

凱基投顧研究報告有聲書也指出，台股去年1月到10月的6,000點下跌只是初步反映聯準會激進升息、帶動景氣剛開始進入下行周期的修正行情；去年11月至今台股表現，則是資金行情帶動的中期反彈；接下來市場仍要面對的景氣真正步入衰退對企業獲利的負面影響，預期今年第二季～第三季指數仍可能面臨修正壓力，等到大盤充分反映完經濟衰退利空時，將遍地是寶藏。建議此刻台股投資人以增持現金或防禦型操作為主，待基本面真正落底與評價面適度修正後，再轉為積極型操作。

針對經濟展望的各項不安定因素及資產布局策略，凱基投顧除了即時發布專業且完整的研究報告，作為市場動盪之際的投資參考依據，更定期發布研究報告有聲書，幫助投資人能利用碎片化時間輕鬆掌握市場資訊，落實「以客戶為中心」、「值得信賴」的核心價值。