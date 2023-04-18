第一是須為購買自用住宅。列報之房屋應以納稅義務人本人、配偶或受扶養親屬名義登記為其所有的房屋，並於課稅年度在該地址辦竣戶籍登記，且無出租、供營業或執行業務使用。

二是須為購買自用住宅而向金融機構借款所支付之利息。即貸款對象為金融機構，不包含私人間借貸，又貸款須以購置自用住宅為目的；如果是「修繕貸款」或「消費性貸款」，除能提示相關文件證明該等貸款確係用於購置自用住宅外，不得列報扣除。

另外，以房屋辦理擔保借款，雖是以購屋借款為名義，但如實際用途並非支付房屋款，仍不得列報。

三是須為原始購屋借款。如果因為利率或其他因素，導致貸款銀行變動或換約者，僅得就原始購屋貸款未償還額度內列報所支付的利息，即新貸款超出原始貸款未償還額度部分屬於增貸，不得列報。另應檢附轉貸的相關證明文件，如原始貸款餘額證明書及清償證明書等影本供核。

第四是每一申報戶以一屋為限。國稅局指出，民眾若將其所有兩個門牌號碼的房屋打通供自用住宅使用，並以兩間房屋向金融機構借款，且支付利息均符合上開規定，仍僅能選擇其中 一屋的借款利息列報。

五是購屋借款利息的扣除，以當年度實際支付利息支出減除儲蓄投資特別扣除額後的餘額，申報扣除，每年扣除額不得超過新台幣30萬元。

六是須取具向金融機構辦理該房屋購屋借款的當年度利息單據（繳息清單）正本：如單據上未載明申報房屋之坐落地址、所有權人、房屋所有權取得日、借款人姓名或借款用途，民眾應自行補註及簽章，並提示建物權狀及戶籍資料影本。