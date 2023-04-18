二新款刮刮樂「麻將賓果」「荷包滿滿」上市，台灣彩券表示，「麻將賓果」每張售價200元，頭獎200萬元共4個；「荷包滿滿」每張售價100元，有3個頭獎50萬元，這二款新品中獎率都在32％左右，總獎項超過313萬個，總獎金逾9.9億元。

台彩表示，「麻將賓果」是結合「麻將」與「連線」兩種超人氣玩法，玩法設計概念源自國內相當受歡迎的夜市遊戲，提供紙上麻將聽牌、瞇牌的樂趣，同時享有賓果連線成功的刺激感。刮開「您的麻將牌」區，若「您的麻將牌」區中的麻將牌符號出現在「賓果區」，且有任5個麻將牌符號連成一條線（直線、橫線或對角線）即中獎，連線成功數越多獎金越高，1,000元（含）以上的獎項超過18萬個，頭獎200萬元有4個，總中獎率32.55％。

全新主題刮刮樂「荷包滿滿」每張售價100元，台彩說，其票面以裝滿金幣的錢包搭配金光閃爍的背景及滿天飛舞的鈔票，象徵聚財好吉兆，共有3個頭獎50萬元，500元（含）以上的獎項超過15萬個總中獎率32％。