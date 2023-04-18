衛福部食藥署今公布最新邊境檢驗不合格清單，好市多進口的加拿大「男性50＋年長者綜合維生素錠」，驗出禁止使用的防腐劑對羥苯甲酸乙酯，因此整批4200瓶（1478.86公斤）全部銷毀或退運。食藥署說，好市多過去半年進口該產品高達84批，這次是首次違規，未來將提高抽驗比例。

食藥署今日公布最新邊境查驗不合格名單，好市多自加拿大進口的「男性50＋年長者綜合維生素錠」，依照「食品中防腐劑之檢驗方法」，結果驗出不得使用的對羥苯甲酸乙酯0.01 g/kg。

食藥署表示，對羥苯甲酸乙酯來自茄紅素的添加原物，可使用於豆皮豆乾類及醬油，容許量為0.25g／kg以下；醋及不含碳酸飲料的用量是0.10g／kg以下；鮮果及果菜的外皮容許量是0.012g／kg以下，但不得使用於保健食品。

食藥署說，不符規定的綜合維他命一共4200瓶（1478.86公斤），將全數退運或銷毀，未流入台灣市場。食藥署說，好市多過去半年進口該產品高達84批，這次是首次違規，未來將提高抽驗比率從原本的2%到10%、提高至20%到50%。