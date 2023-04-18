P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人16日在新北新莊體育館踢館成功，擊敗聯盟龍頭新北國王，收下了6連勝，林書豪上周兩場出賽都有準大三元數據，以平均23.5分、10.0助攻、8.5籃板，再度獲選為單周MVP，是他加入PLG後第5次獲得單周MVP肯定。

林書豪加入鋼鐵人後，除了幫助球隊戰績進步，個人表現也相當精彩，出賽11場就達成百助攻里程碑為聯盟最快，目前連續6場賽事都是單場得分、助攻都達雙位數，不只穩定火力輸出，也成功串聯球隊攻勢。

在單周MVP票選中，林書豪拿下1696票，遙遙領先票數448票排第2的桃園璞園領航猿白曜誠，台北富邦勇士洋將強森230票第3，隊友「野獸」林志傑153票第4，新北國王楊敬敏140票第5。

鋼鐵人近期拉出6連勝，戰績13勝21敗，超越原本第5新竹街口攻城獅12勝21敗，前進到聯盟第5，距離第4、戰績15勝20敗的福爾摩沙台新夢想家也只有1.5場勝差，團隊強調就是先專注在每一場賽事，不去想更遠的事，對於爭取季後賽門票，就是先做好自己，並期待好結果發生。