蘇丹爆發武裝衝突。

美國國務卿布林肯證實，美國外交使團的車隊於當地時間17日在蘇丹遭到槍襲，但車內人員安然無恙。

據法新社18日消息稱，布林肯在日本舉行的七國集團外長會後告訴記者，「我可以證實，昨天我們有一支美國外交使團的車隊遭到槍擊。我們所有的人都安然無恙。但這一行為是魯莽的，是不負責任的，當然也是不安全的。」

除了美國外交車隊，英國廣播公司（BBC）報導，愛爾蘭籍歐盟駐蘇丹大使奧哈拉（Aidan O'Hara）17日也在官邸遭到攻擊，愛爾蘭外交部長馬丁（Micheal Martin）表示奧哈拉傷勢不嚴重，但痛批攻擊「嚴重違反保護外交官的義務」。

稍早歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）發布推文強調，保護外交人員是蘇丹當局的「首要責任」。

A few hours ago, the EU Ambassador in #Sudan was assaulted in his own residency.



This constitues a gross violation of the Vienna Convention. Security of diplomatic premises and staff is a primary responsibility of Sudanese authorities and an obligation under international law. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 17, 2023

儘管已經有外交官遇襲，不過歐盟發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）表示，至今仍未撤離歐盟代表，現在仍在評估外交人員的維安措施。

美國國務院發言人柯比（John Kirby）稍早也表示，現階段仍沒有撤離美國人員的計畫，不過他敦促在蘇丹的所有美國公民以「最嚴肅的態度」看待當地局勢。

蘇丹政府軍和準軍事團體「快速支援部隊」（RSF）間激烈血腥的戰鬥已進入第3天，目前已導致百人死亡，聯合國及各國呼籲交戰雙方停火。政府軍發表聲明表示，將解散「快速支援部隊」，同時宣布其為叛軍；首都喀土穆已經停電停水。