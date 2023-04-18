桃園市龍潭區梅龍二街一間小吃店，今日上午驚傳火警事故，店內1樓廚房起火燃燒，消防人員獲報後趕抵現場，立即布水線迅速滅火，所幸僅廚房部分牆面與用具燒得焦黑，無人傷亡。

消防表示，今上午10時13分接獲通報，龍潭梅龍二街一間3層樓建物的小吃店冒出火煙，立即出動9車21人趕赴現場，發現1樓廚房起火燃燒，緊急布水線搶救，並於10時31分完全撲滅火勢。廚房內僅有部分牆面與烹飪用具燒得焦黑，所幸整起事故無人傷亡，至於詳細起火原因，仍待後續釐清。