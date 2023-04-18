桃園龍潭小吃店火警 1樓竄火舌廚房慘被燒成焦黑 12:582023/04/18 中時 蔡明亘 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市龍潭區梅龍二街一間小吃店今日上午發生火警事故。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市龍潭區梅龍二街一間小吃店，今日上午驚傳火警事故，店內1樓廚房起火燃燒，消防人員獲報後趕抵現場，立即布水線迅速滅火，所幸僅廚房部分牆面與用具燒得焦黑，無人傷亡。 消防表示，今上午10時13分接獲通報，龍潭梅龍二街一間3層樓建物的小吃店冒出火煙，立即出動9車21人趕赴現場，發現1樓廚房起火燃燒，緊急布水線搶救，並於10時31分完全撲滅火勢。廚房內僅有部分牆面與烹飪用具燒得焦黑，所幸整起事故無人傷亡，至於詳細起火原因，仍待後續釐清。 #桃園市 #龍潭 #小吃店 #火警 #廚房 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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