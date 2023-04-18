「王牌經紀人」孫德榮近日在三立《綜藝大熱門》，討論《藝人的價值就是製造新聞？》時，揭開183Club真正的解散原因就是沒賺到錢，孫德榮說，當年183去中國很多城市宣傳，20幾個衛星台在播183的偶像劇當時可說是非常紅，真的是當紅炸子雞，走到哪都是萬人空巷。當時的成員就覺得自己很紅，但是我們要知道藝人紅是一回事，可是有沒有賺到錢又是一回事，通常要賺到錢都要大概一年之後，要經過時間的醞釀，才可以接到一些商業或者是代言，由於當時都還在上升期，沒想到183的隊長竟然跟我嗆說是不是帳務有問題？讓他們都沒有賺到錢！

相當生氣的孫德榮，一回台就請當時喬傑立的大師兄孫協志舉辦記者會，正式宣布183解散。他也提到因為知道太多演藝圈的秘辛，則想過要出書，「沒想到小刀把自己帶到澳門三天，一直拜託我不要發這本書，不然很多藝人還在線上，寫出來一定是腥風血雨，惹來殺身之禍」。

吳宗憲認為藝人就是製造業。（好看娛樂提供）

吳宗憲也說，演藝圈的藝人明星其實就是製造業，不斷地製造緋聞和新聞，如果身為藝人卻一點新聞都沒有，就代表沒有新聞價值，可以算是失敗的藝人。吳宗憲也狠嗆Lulu、陳漢典，「你們說說在演藝圈有出過什麼大新聞？」Lulu笑回：「在憲哥面前我們的新聞都是鳥新聞，我們也沒有被限制出境。」陳漢典則在旁邊補槍，「我也沒有被SNG包圍的經驗，憲哥未婚生子，然後我自己一個都沒有」。

孫德榮（左起）、爆乳議員田慎節、何妤玟、梁赫群驚爆八卦一吐為快。（好看娛樂提供）

何妤玟更驚爆曾目睹戲劇圈男演員與工作人員活春宮，兩人剛結束連結後累到呼呼大睡，讓當時還是新人的她嚇得連忙逃離現場。她更語出驚人透露曾有綜藝天王約她一起「睡覺」，「因為當時剛生產完，上圍非常豐滿、非常性感，和綜藝天王一起出外景，房間燈光忽亮忽暗以為有好兄弟作怪，於是大半夜敲綜藝天王的房門要求陪睡」。更多精彩內容，敬請鎖定華人最強旗艦型綜藝節目《綜藝大熱門》於三立都會台每周一到周五晚上9點首播、中天綜合台每周一到周五晚上7點重播。