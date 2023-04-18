國民黨新竹縣第2選區立委黨內初選，繼前縣議員杜文中登記後，爭取立委連任的林思銘18日完成登記，雙方正式點燃戰火。林思銘說黨內人才濟濟，有競爭可以督促他更加努力，希望與杜進行一場君子之爭！

林思銘說，他曾連任五屆縣議員，家鄉的大小事，他都放在心上，3年前受到鄉親支持進入立法院後，秉持專業問政，在國會質詢、發言共計253次，獲得公民監督國會聯盟及口袋國會評鑑為優秀立委的殊榮。

地方建設方面，包括大新竹輕軌計畫、新竹飲用水品質、竹北蓮花寺濕地保育、新竹客運停駛、台知園區開發、科三都市計畫等地方關心的議題，他從不缺席。

此外，在教育建設方面，他全力爭取專案補助興建竹北、竹東、橫山、寶山、峨眉及北埔等各國民中小學，及竹東文化大禾埕、全民運動館、網球場、羽球館及游泳池整修、竹北人行步道、風雨球場，及選區各鄉鎮交通建設經費，更強力要求在國中小教室普設冷氣並爭取成功，回應鄉親與選民的期待，3年多來累積服務案件共計3209件。

林思銘批民進黨執政7年，貪腐黑金橫行，除了缺工、缺水、缺電，疫情時缺疫苗、承平時缺藥、缺雞蛋，物價飆升，民眾生活苦不堪言。

林思銘指民進黨錯誤的兩岸政策，更將台灣一步步推向戰爭，不僅外資卻步，16歲以上青年被迫上戰場，海岸要布雷，人民必需人手一支AK步槍，派出所要部署針刺飛彈，這真的是台灣人民需要的治國圖像嗎？

林思銘完成黨內初選登記後，與競選團隊高喊「林思銘加油！凍蒜！」強調「立法的事，讓專業來！」他對家鄉有責任，對所愛的國家有責任，將勇敢前行，請鄉親為他加油！

新竹縣國民黨立委初選林思銘