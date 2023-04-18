最新數據顯示，美元做為國際首選儲備貨幣的主導地位以相當驚人的速度被削弱，2003年美元的比重超過6成達三分之二，但2022年美元佔比只剩下47%，甚至比2021年驟降8%，下滑速度是過去20年的10倍，專家分析，這是制裁俄羅斯帶來的後遺症，許多國家希望能降低對美元的依賴，但就算如此，美元的貿易地位仍很難被取代。

Business insider報導，全球知名的資產管理公司Eurizon SLJ Asset Management發布的報告指出，去年俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家幾乎切斷俄羅斯與世界金融體系的聯繫，並凍結其貨幣儲備，迫使俄羅斯更加依賴人民幣。

然而，制裁俄羅斯的舉動也讓許多國家不願意持有大量的美元，害怕成為被攻擊的軟肋，分析師Joana Freire與Stephen Jen表示，俄烏戰爭後美元的地位加速下滑，歐元的佔比提升約5%，回到2003年的水準。

即使如此，他們認為就算主導地位受到侵蝕，美元依然是跨國貿易的主要貨幣，很難被取代。報告引用國際結算銀行的數據，2010年美元佔所有貨幣交易量的85%，2022年則成長至88%，突顯美元在貿易中的角色。

惠譽集團Fitch Group也抱持類似看法，美元的主導地位，將隨著時間推移而被削弱，但不會出現結構上的改變，因為國際貿易中並沒有可行的替代貨幣。