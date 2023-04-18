美系外資表示，有鑑於成本增加，在持續透過量產維持利潤率的情況下，預計智原在2022年的恐不會重複像2021年的高成長。目前智原有超過160個項目待定MP(量產)的量產，22/28奈米節點營收仍然很低，但相信智原可以在2023~2025年實現17%的營收複合年增長率。給予智原給予目標價240元、評等加碼。

美系外資表示，面對美中貿易導致的地緣政治風險，智原內部對有關美國技術出口管制的更明確規定，其也為也是大陸半導體本土化的主要受益者，目前看到智原和芯原(上海)之間項目重疊有限。

美系外資也點出近期有利於智原的營運催化劑，包括半導體國產化加速、MCU市場復甦，以及更多22/28奈米ASIC(客製化晶片)項目的啟動。

此外，美系外資表示，智原與聯電(2303)有緊密的合作關係，智原目前主要專注於成熟節點的利基型ASIC項目，該這部分的增長潛力是被市場忽視。還有就是，智原MCU(微控制器)營收占比不到5%，儘管上半年恐持續對利潤率造成影響，然而，MCU潛在的市場復甦目前有轉趨積極的跡象。