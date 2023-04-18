賴正鎰指出，今年第1季房市表現，呈現看淡不淡格局，期待年底大選前，政府可望端出交通新建設的大菜，可望成為下波布局房市的藍圖。

賴正鎰表示，行政院近日宣布核定捷運環狀線東環段部分，整個環狀線縮短雙北通勤時間，捷運版圖更成熟擴大。目前房市已回歸市場機制，第1季房市看淡不淡，仍有緩慢成交，漸有復甦味道。

賴正鎰認為，今年底接近大選，政府必會端出更多建設利多，捷運軌道經濟帶動房市及商辦與店面的潛力無窮，都更及危老建築合建案也會增加。

鄉林不動產研究室指出，從新北市最新公布「住宅價格指數」看出，2022年第4季住宅價格指數130.36，較前年同期年增8.92％，已有捷運或規畫中的捷運區域，因地利與生活機能，剛性購屋或換屋族快速靠攏。其中，又以板南線土城段、淡水線最明顯，近5年來，住宅價格指數增幅都超過18％。

賴正鎰表示，美國總統拜登日前才簽署文件正式宣布結束COVID-19的國家衛生緊急狀態，這也說明全球即將擺脫新冠疫情，失業率與通膨獲得改善，聯準會的升息壓力可趨緩。

賴正鎰表示，台灣房市去年雖受政策面和經濟面打壓，但應會跟美國一樣，不再升息，且平均地權條例修正案將上路，Q2以後應是利空出盡，預估最快下半年就會回穩。

賴正鎰表示，土城、五股及泰山過去因位置距離台北市區相對偏遠，加上工業廠房聚落多，外界認為是重工業「黑鄉」，致鄰近區域房市偏淡。但近年在新北市長侯友宜大刀闊斧，拆遷大片鐵皮屋工廠並規劃塭仔圳重劃區，讓機場捷運進入大台北區域，景觀大翻轉，也讓外國人到台灣，搭乘桃園機場捷運到台北這段國門要道，可以看到新風貌，而當地也可受惠交通改善、生活機能提升，建商紛看好發展，摩拳擦掌，準備插旗推案。