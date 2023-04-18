寒舍集團旗下兩大指標餐廳台北喜來登「辰園」，以及寒居酒店「BeGood」，攜手皇家禮炮威士忌，自4月27日至6月18日舉辦8場品酩饗宴，每套2,880元＋10％，廚藝團隊選用品牌經典21年藍瓶入菜、製作精緻套餐，佐餐品飲3款皇家禮炮窖藏威士忌，包含「經典藍瓶」21年調和威士忌、「王者之鑽」21年調和穀物威士忌以及「臺灣限定款」23年紫瓶，即日起開放預訂。餐酒會賓客獨享尊榮，加價1,600元便可將市價2,680元的王者之鑽帶回家。

誕生於1953年的皇家禮炮威士忌，是為慶祝英國女王伊莉莎白二世登基加冕而創造的紀念酒，見證了皇室許多重要時刻，本次餐酒會期間適逢英國新王查爾斯三世的加冕典禮，特別指定象徵「皇家藍」的21年藍瓶入菜，透過主廚純熟的技巧與創意巧思，將豐厚細膩的威士忌風味與菜品結合，餐酒宴套餐也會搭配三款品飲酒，並有品牌大使依照酒品與食材的特性做品酩推薦，替酒食饕客們勾勒出頂尖精釀的超然魅力。

三款佐餐酒分別是，品牌創始經典21年藍瓶，擁有濃郁果香、淡雅的花香再加上微微的煙燻味，除了使用入菜、增添料理風味以外，深金黃色的酒液口感深厚、在花果甜味中透著一絲堅果香，餘味滑順悠長、歷久彌堅。21年「王者之鑽」調和穀物威士忌，清新的果香、輕柔的糖香與沉穩堅果香氣相輔相成，伴著橡木、香草等植物氣息，風味甘甜細緻，柔順芬芳，最適合用來搭配美食，獨到的調和條件與堅持，珍稀地位在市場上時常斷貨難尋。最特別的是可品飲到唯一擁有台灣DNA的蘇格蘭威士忌皇家禮炮23年紫瓶「台灣限定款」，龍眼乾、鳳梨、芒果和香蕉等鮮明的台灣滋味，加上蜜香、花香引出的東方美人茶香尾韻綿長，福爾摩莎的鮮豔與美麗在舌尖逐一綻放。

台北喜來登辰園4月27日至5月11日每週四舉辦餐酒饗宴，8道式粵味套餐搭配3款試飲酒，每套2,880元＋10％。主廚團隊以皇家禮炮21年藍瓶入菜，包含在頭盤「廣式燒味拼」中以威士忌取代高粱酒火烤「酒香烏魚子」果香夾雜些微核果與煙燻香，營造豐厚的香氣層次，以黃皮雞、米粒熬煮成的「花膠筒雞粥盅」香潤滑順，另外附上一小杯威士忌，食客可依照喜好酌量添加，琥珀色酒液與粥水交融，養氣暖身。經典不可少的廣式海陸料理「黃金片皮鵝」脂肉勻稱、口感細膩，香酥下酒的「避風塘軟殼青龍蝦」、膠質豐厚軟彈飽滿的「蠔皇吉品鮑扣薑蔥遼參」、肉質鮮嫩細膩的「杬菜煎封脆鱗筍殼魚」以及匯聚海味精華的「海鮮響米泡飯」，最後甜品以老饕最愛的「蛋白杏仁茶」與精巧香甜的「蘋果奶皇天鵝酥」替精釀典藏的餐酒晚宴畫下句點。

寒居酒店「BeGood」新穎的食藝風格，受到年輕族群喜愛，本次「皇家禮炮餐酒饗宴」將於5月25日至6月15日每周四接續登場，由擅長運用香料、結合多國料理特色的主廚林明健設計5道式地中海風格套餐，每套2,880元＋10％。視覺豐滿的「胭脂蝦韃靼吐司是以富有嚼勁及炭烤燻香的酸種麵包，搭配鮮味十足的胭脂蝦及Osetra魚子醬與蝦夷蔥，鮮甜撩人。開胃菜「香煎鴨肝、酸櫻桃、開心果」使用加拿大的鴨肝，佐以自製酸櫻桃醬、糖漬開心果，內臟以及酸櫻桃本身的風味，與帶有水果風味的酒液搭配相得益彰，湯品以「牛肉澄清湯、起司餃、季節時蔬」，清澈但醇厚的湯頭搭配柔軟的起司餃，絕妙平衡。

前菜「炭烤海儷魚、地瓜、白菜、酸豆檸檬醬」選用海儷魚腹部肉以鹽簡單醃漬後透過直火炭烤至皮焦肉嫩，襯著清爽的醬汁與軟綿地瓜泥，口齒留香，主菜「炭烤菲力、大頭菜拌山蘇、威士忌百香果醬汁」經烤爐炭烤的牛排，肉質柔嫩，搭配以皇家禮炮21年威士忌製成的醬汁，甘醇微酸帶著果香與牛肉絕佳搭配。最後則是甜點主廚陳妍如以台灣限定款的紫瓶皇家禮炮23年做為發想製作的「椰棗太妃糖蛋糕、胡桃、法式鮮奶油冰淇淋」帶有濃郁核果風味與奶糖香氣的甜點，伴著有天鵝絨般口感的滑順威士忌，一起結束這場皇室等級的餐酒饗宴。

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