他批評打造聊天機器人ChatGPT、由微軟投資的OpenAI公司「訓練AI說謊」，稱OpenAI如今已成為一家「封閉來源」、與微軟密切結盟的「營利」組織。

馬斯克另也批評谷歌共同創辦人佩吉（Larry Page）並未認真看待AI安全問題。

他說，「我即將要展開名為『TruthGPT』的AI產品，此平台將追求最大程度的真實並且試圖了解宇宙的本質」，並提到TruthGPT不太可能毀滅人類，「可能是通往安全的最佳途徑」，強調雖然起步晚，但他將會創造第三個選擇。