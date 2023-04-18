他批評打造聊天機器人ChatGPT、由微軟投資的OpenAI公司「訓練AI說謊」，稱OpenAI如今已成為一家「封閉來源」、與微軟密切結盟的「營利」組織。
馬斯克另也批評谷歌共同創辦人佩吉（Larry Page）並未認真看待AI安全問題。
他說，「我即將要展開名為『TruthGPT』的AI產品，此平台將追求最大程度的真實並且試圖了解宇宙的本質」，並提到TruthGPT不太可能毀滅人類，「可能是通往安全的最佳途徑」，強調雖然起步晚，但他將會創造第三個選擇。
億萬富豪馬斯克周一（17日）表示，他將推出名為「TruthGPT」的人工智慧（AI）平台，挑戰微軟、谷歌的AI產品。
他批評打造聊天機器人ChatGPT、由微軟投資的OpenAI公司「訓練AI說謊」，稱OpenAI如今已成為一家「封閉來源」、與微軟密切結盟的「營利」組織。
馬斯克另也批評谷歌共同創辦人佩吉（Larry Page）並未認真看待AI安全問題。
他說，「我即將要展開名為『TruthGPT』的AI產品，此平台將追求最大程度的真實並且試圖了解宇宙的本質」，並提到TruthGPT不太可能毀滅人類，「可能是通往安全的最佳途徑」，強調雖然起步晚，但他將會創造第三個選擇。
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