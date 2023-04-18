台灣麥當勞「Signature極選系列」再推新品！4月19日起至5月23日全新「帕瑪森主廚雞腿堡」上架開賣，採用講究工法「Buttermilk酪乳醃製」原塊雞腿，使肉質鮮嫩多汁，佐以「乳酪之王」帕瑪森乾酪製成的帕瑪森起司醬，濃郁、綿密的口感，與番茄、原葉生菜一同咬下，打造清爽、多層次的細膩風味，挑戰炸雞漢堡的頂尖美味。同步推出「帕瑪森安格斯牛肉堡」，讓喜愛頂級厚實4盎司安格斯牛肉的漢堡控也能享受美味之最。

麥當勞「Signature極選系列」持續推出頂級食材入堡，包含炸蝦、酪梨等，帶給顧客不同凡饗的體驗，這次更端出最講究的炸雞醃製工法「Buttermilk酪乳醃製」，要突破饕客想像。麥當勞「帕瑪森主廚雞腿堡」特別使用「Buttermilk酪乳醃製」，以北海道酪乳搭配洋蔥、胡椒、蒜頭等香料，透過酪乳的酸將原塊去骨雞腿醃製得柔嫩多汁，再經過3道裹粉、2段酥炸，每一口都能品嚐到雞腿排外酥裡嫩、細膩多汁，搭配以「乳酪之王」帕瑪森乾酪、大蒜、鯷魚及檸檬製成的「帕瑪森起司醬」，起司醬濃郁、綿密的口感，佐以番茄及整片原葉生菜，最後蓋上布里歐麵包，不膩口的層層美味搭配炸雞香氣齊奏傲人的美味樂章。極選系列安格斯牛肉的忠實粉絲也別錯過「帕瑪森安格斯牛肉堡」，只在4月19日起至5月23日限期供應(或售完為止）。

麥當勞人氣漢堡「麥香魚」採用「蒸」的麵包、外型飽滿圓潤，被網友勝讚為「麥當勞最美漢堡」的麥香魚，更有網友將打開麥香魚漢堡盒後獲得「完美圓潤的堡蓋」，視為一整天的幸運象徵。

麥香魚採用符合永續漁業標準、源自純淨海域的100％真鱈魚，鮮凍直炸，搭配獨特酸甜塔塔醬及1／2片切達起司，成分簡單卻擁有濃郁口感，擄獲大批愛魚粉絲的心。美味加倍的「雙層麥香魚」於4月19日至5月23日止，期間限定，與經典麥香魚一同於早餐時段開賣！一次享有雙倍元氣，讓忙碌的一天從麥香魚的療癒魅力開始。

McCafe為準備每日必備的好咖啡，自4月19日起至8月29日止，限期推出全新「哥倫比亞紅寶石單品咖啡」，選用源自哥倫比亞境內世界知名的托利馬產區（Tolima）的阿拉比卡豆，生長於珍貴的火山沃土，孕育出飽滿、晶亮，外形如紅寶石般的果實，經水洗法及中烘焙處理，保留最迷人的芬芳，帶有濃郁果香及巧克力香交織而成的動人香氣。活動期間購買一杯單品咖啡，即贈一個單品咖啡杯墊，透過杯墊的資訊，更能沉浸在哥倫比亞紅寶石的世界裡。

最適合辦公室揪團訂餐的「麥當勞歡樂送」，推出單筆消費滿350元即可獲得暖心文件夾乙個（兩款：薯條款／大麥克款，隨機發送），4月19日至5月23日止，凡於歡樂送APP或網路訂餐，滿額即隨餐附贈，享用美味同時傳遞暖心正能量。

麥當勞此次共推出兩款兼具美感與實用性的文件夾，只送不賣的獨家款式，以經典餐點大麥克及金黃薯條作為主視覺，可用於收納文件或辦公桌上美感擺設，為上班日常增添亮點。同時，麥當勞攜手可口可樂推行「騎士禮遇」，為外送夥伴加油打氣。自4月19日至5月9日止，每日中午11點至12點及晚間6點至7點，出餐尖峰時段1小時，贈送「bonaqua怡漾無標籤鹼性離子水」給到麥當勞餐廳取餐的歡樂送、Ubereats、foodpanda外送夥伴，方便騎士隨時補水，讓麥當勞對外送騎士致上最暖心的謝意。