Gogoro與Uber Eats跨界合作，首波即整合智慧電動機車、Gogoro Network能源網路，以及GoShare移動共享服務，為Uber Eats外送合作夥伴提供購車94折專屬優惠以及2000元專屬獎勵。另方面，250萬Gogoro Network用戶可藉由每日騎乘與交換電池，享期間限定的專屬Uber Eats外送優惠。

Gogoro台灣總經理姜家煒表示：「全球都市正處於淨零轉型的轉折點，企業更是驅動變革的關鍵一環。Gogoro與Uber Eats秉持一致的永續願景，結合日常移動與快商務需求，推動在外送業務中採用Gogoro的電池交換系統與智慧電動機車。期許Gogoro的科技創新力與Uber Eats的產業影響力互相加乘，普及綠色交通與零碳生活。」

Uber Eats台灣總經理李佳穎表示：「Uber於兩年前宣示將於2024年在全球營運市場範圍中達到零碳排的願景，並且以增加平台上電動車使用的普及、減少資源浪費和促進環境友善包材使用為三大重點，積極投入綠色行動。根據內部資料顯示，在台灣市場的外送趟次中已有近20% 由智慧電動機車完成外送，我們感謝這些響應淨零碳排社會趨勢的外送合作夥伴。我們期待此次與Gogoro的合作計畫能促進更多社會大眾參與綠色行動。」此外，Uber Eats在台灣的永續發展包含與眾多商家提倡使用環境友善包材，降低使用一次性塑膠袋，Uber Eats優市採用通過PEFC（森林驗證認可計畫）標章的環保紙袋外送，並且於App設定不主動提供一次性餐具等各層面的努力，讓消費者享受便捷的外送同時也支持永續發展，一起為環境共好而努力。