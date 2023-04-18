新竹市1名黃姓婦人發現兒子離家出走，並在房間找到一封遺書，黃女緊急向派出所尋求協助，警方調閱監視器，發現黃男一路往南，經協請沿線警局幫忙，最後發現黃男直衝國境之南的墾丁，隨即派員尋獲，黃母對警方的熱心十分感動。

新竹市警局第一分局南寮派出所接獲心急如焚的黃姓婦人報案，她稱早上起床時發現兒子離家出走，並在房間找到一封遺書，提到因生活問題有輕生念頭，員警獲報後立即展開緊急協尋。

員警調閱黃女家中監視器，發現黃男於深夜獨自騎機車離去，員警因黃男手機關機無法定位，隨即轉而調閱監視器，發現黃男騎機車於13日凌晨，沿西濱路南下往苗栗方向行駛，員警立即轉請苗栗縣警察局協助調閱西濱路段監視器，發現黃姓男子在深夜騎乘機車，持續南下往台中方向行駛。

員警持續協請台中及南部各縣市警局接力協助調閱沿路監視器後，發現黃男在13日凌晨，一路騎機車往南到達國境之南屏東墾丁，即通報恆春分局協助尋找，終於在17日尋獲黃男，並通知黃媽媽南下接回。黃媽媽對於員警能積極協請中南部警察局接力協尋，防止憾事發生，非常感激。

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