母親節即將到來，許多酒店紛紛推出住宿及餐廳的優惠專案，除了住好吃好之外，也有送護膚調理套組，讓媽媽可以過一個光采亮麗的母親節。

晶英國際行館素以高端的住宿品質與貼心的服務著稱，屢獲國際旅遊大獎，迎接母親節，晶英國際行館推出「亮采好馨情 母親節限定住房專案」，套裝行程內含指定房型住宿一晚、質感SPA療程以及主廚的特製蛋糕，同時，本專案也為晶英國際行館與10/10首度合作，鎖定旗下主打有機與公平交易認證保養先驅的品牌Neal’s Yard Remedies，要讓媽咪的保養與美麗一次到位！預訂住房專案即贈明星產品「野玫瑰亮彩調理套組」(市值：1,200元)，住房專案優惠價10,520元起，即日起開放訂房，限量40組。預定套房還可獲得Ukai-tei Kaohsiung餐飲抵用金2,000元。搭配台灣高鐵飯店聯票優惠，官網加購高鐵車票七折起。為自己、為媽咪預約一趟旅程。

晶英國際行館素以高端的住宿品質與貼心的服務著稱，並屢獲國際旅遊大獎。(晶英國際行館提供)

位於高雄萬豪酒店1樓的「M烘焙坊」，為迎接溫馨五月，即日起至5月13日推出2款母親節蛋糕，擄獲媽媽的味蕾與芳心。第一款「愛的禮物」選用台灣在地烘焙的黑芝麻為夾餡，滋味醇厚；搭配綿密的豆漿慕斯蛋糕，口感香濃絲滑，6吋售價1,080元；另一款「貝禮詩頌讚」以甜蜜白巧克力慕斯為基底，融合香甜奶酒與清新橙花，添加溫潤養身的枸杞，6吋售價980元。4月30日前預購任一款母親節享有早鳥9折優惠。

高雄萬豪酒店-5月13至14日來「京享蔬食百匯餐廳」用餐，限量贈送每位媽媽一瓶桂圓銀耳(高雄萬豪酒店提供)

母親節就是要帶媽媽吃好料! 位於高雄萬豪酒店11樓的「美享地餐廳」為酒店內獲得米其林美食指南推薦的西餐廳，依季節提供主廚特製精緻饗宴。5月13、14日歡慶母親節，預約用餐並預付訂金即贈送氣泡酒一杯。供應各式異國美饌的「豪享自助餐廳」於5月13日起連續兩天推出母親節限定菜色，像是海鮮珠寶盒、紅蟳米糕等主廚手路菜，現場還可兌換海鮮盤乙份，晚餐每位成人定價1,738元，6至11歲兒童每位869元(價格已含服務費)。5月13至14日來「京享蔬食百匯餐廳」用餐，午晚餐每位成人定價989元，6至11歲兒童每位495元(價格已含服務費)，限量贈送每位媽媽一瓶桂圓銀耳露，養生又美容。

「京翠港式飲茶」於整個5月推出富含豐富膠質、養顏美容的精緻料理，如魚唇炆蛤燉烏雞、鮑魚燴鵝掌等，為媽媽補充滿滿的膠原蛋白，青春永駐。以功夫料理聞名的「皇豪中餐廳」5月5日至5月14日的每個周末，推出個人套餐每位3,300元至3,850元，5人中式桌菜15,840元起(價格皆已含服務費)，選用鮑魚、龍蝦等高級食材入菜，搭配主廚精湛手藝，讓媽媽讚不絕口。「京樂日本料理火鍋」於5月12日晚間起推出由渡邊主廚設計的三款母親節限定套餐，並祭出訂位用餐贈送媽媽神秘好禮。