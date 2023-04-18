因檢舉前汐止市長黃建清貪汙被稱為「肅貪女英雄」的汐止區公所民政課前視導王玉升，遭控承辦祭祀公業業務勾結掮客李昌諭，向祭祀公業保儀大夫管理人蔡宏昇索賄2億多元，而被稱為最貪女課員，台灣高等法院更一審依職務上之行為收受賄賂罪判刑10年。褫奪公權4年。可上訴。

檢方起訴指控，王女與李昌諭合作由李男出面簽約，一同仲介販售土地，蔡男在2010年以管理人身分，與王、李簽立土地買賣授權書，出售祭祀公業保儀大夫所有土地，出售價扣除應分給派下員及處理地上物等費用外，其餘都給王、李當成仲介斡旋費用。

2013年，王女升任視導職務，接任祭祀公業等相關業務，她利用職務審核的權限，違法通過祭祀公業保儀大夫的規約備查案發給蔡男，讓蔡順利出售土地，並找建設公司以6億多元購地，王女與李男從中獲得2億3115萬5447元的不法利益。

高院更一審認為王玉升、李昌諭共同收受賄賂，及蔡宏昇交付賄賂，是針對王玉升依其審查祭祀公業業務而來之職務上行為，分別犯貪汙治罪條例的職務上行為收受賄賂罪等罪，將王、李及蔡各判刑10年、6年10月及2年4月，沒收犯罪所得。