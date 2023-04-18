4月20日將出現罕見「複合日食」天象，意指不同地區將出現日全食、環食與偏食3種食相，台灣則是當天中午12時16分起將陸續出現「日偏食」奇觀。台北市天文館指出，本次日食是台灣今年6月以前最後一次日食，提醒民眾把握機會觀賞。

天文館解釋，全食與環食一般不會在同次日食中出現，但「複合日食」指在同一次日食中，因地球曲率而造成日食帶內不同地區出現日全食、環食與偏食3種食相。

2023年4月20日台灣日偏食各地食象時間及食分表。（台北市天文館提供）

天文館舉例，東帝汶東部、西巴布亞部分地區和澳洲西部的埃克斯茅斯半島能看見日全食，日環食則只在法屬南部屬地北方的印度洋和馬紹爾群島東南方的太平洋上才能看到。複合日食發生機率僅3.1％，21世紀224次日食中僅7次複合日食，上一次在2013年11月，下次發生複合日食的時間是2031年11月。

天文館提醒，觀察日食最好以針孔投影法間接觀賞，即使用日食專用眼鏡觀看也不宜超過1分鐘，更不可用肉眼或一般太陽眼鏡直視太陽，以免對眼睛造成永久性損害。

天文館表示，當日12時至14時將開放太陽望遠鏡供民眾觀賞日食，並提供簡易型日食觀測工具，YouTube「台北天文館」頻道則會有線上直播解說，提供國內外日食影像，是最安全便利的日食觀賞方式。