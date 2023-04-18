搶普發現金商機，開展餐飲集團旗下三大品牌TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse及LillA乘勝推出超值加碼大禮包。消費者於4月18日至5月22日期間，加入開展餐飲集團LINE官方帳號並綁定為會員，就能立刻獲得總價值高達6,670元的12張好禮兌換券，包括超高人氣炭烤豬肋排、菲力牛排沙拉、厚切無骨豬排、開胃菜組合及滷肉肉醬管麵等，加上政府普發現金，等同超過1萬2輕鬆入袋。

普發6,000元落袋， TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse及LillA聯手加碼送出價值6,670元的大禮包，內含多款品牌明星餐點、烘焙商品及人氣飲品，總共12張電子優惠券輕鬆入手。開展餐飲集團更為會員提供不同消費模式的優惠，包含：消費滿1,200元，至TGI FRIDAYS用餐可免費兌換半份炭烤豬肋排、開胃菜組合、南美醬醬好半雞和田納西組合拼盤，一次精選饕客們必吃的招牌餐。同樣消費滿1,200元，至Texas Roadhouse用餐可免費享用單片厚切無骨豬排、特製菲力牛排沙拉、價值350元以下開胃菜和四骨冠軍豬肋排等超值明星商品，或可選擇消費滿2,500元，免費享用到價值達高達1,250元的全排冠軍豬肋排。

此外，喜歡嘗鮮的會員，可選擇到竹北網紅人氣餐廳LillA，用餐消費兼拍美照打卡，憑券可免費招待價值560元的滷肉肉醬管麵。針對小資一族，也提供超低門檻單筆消費滿300元即贈TGI FRIDAYS指定調飲，或於LillA點選外帶麵包可享經典肉桂捲的「輕」饗宴！此波豪華贈菜陣容堅強，多重優惠可陸續兌換至7月31日止，讓會員們一路享受到7月底。

為提供消費者更便利、貼心的服務，開展餐飲於2023年起將會員移轉至開展餐飲集團LINE官方帳號，透過LINE官方帳號綁定會員或升級為VIP會員即可享台灣地區TGI FRIDAYS和Texas Roadhouse之品牌優惠。除了於活動期間，綁定會員可拿到價值高達6,670元三品牌12張好禮兌換券外，每年生日也會提供TGI FRIDAYS和Texas Roadhouse的生日禮券：TGI FRIDAYS消費滿額贈800元以下之餐點乙道及Texas Roadhouse消費滿額贈600元折抵券，就是要讓會員們開心來TGI FRIDAYS和Texas Roadhouse歡聚慶生享優惠。

成為開展VIP會員更能享有開展餐飲集團旗下TGI FRIDAYS和Texas Roadhouse台灣地區所有餐廳消費8折優惠，以及各式各樣的VIP專屬優惠活動，總價值超過3,000元的優惠內容，用餐次數愈多獲得的折扣與優惠遠遠超過加入VIP的年費！未來也將再提供更多樣化的服務及會員優惠活動來回饋廣大的消費者。開展餐飲集團相信，這些會員禮遇活動能夠吸引更多的消費者前來用餐，讓每位進到餐廳的顧客都能擁有便利、貼心及良好的用餐體驗。