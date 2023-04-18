上證指數震盪走弱，最多升6點或0.21％，高見3,392點，最多跌9點或0.29％，低見3,375點，早盤收報3,384點，跌不足1點或0.02％，成交人民幣（下同）3,004.59億元。

深成指最多升35點或0.3％，高見11,891點後出現賣壓，最多跌37點或0.31％，低見11,818點，早盤收報11,833點，跌21點或0.18％，成交3,668.29億元。

滬深300指數收報4,152點，升3點或0.08％；創業板指數收報2,427點，跌6點或0.27％。

各類股個別發展，石油股跌逾1％；電力、房地產、水泥、化工、有色金屬、鋼鐵股偏弱；煤炭、金融股升逾1％；食品、電器、釀酒股回穩。

中國首季國內生產總值（GDP）年增長4.5％，高於市場預期，增速創4個季度最高水平。首季，全國規模以上工業增加值按年增3％，全國固定資產投資升5.1％，均遜於預期；社會消費品零售總額增5.8％，則優於預期。