高雄內門山林大火連燒多日，高市議員白喬茵認為，山林野火卻出動上千人力，質疑消防局長王志平指揮失靈、不適任，基層怨聲載道，更爆料至少有2名打火弟兄受傷，市府卻隱匿。高市府消防局發出775字聲明反擊，絕無人員救災受傷，呼籲勿打擊絕大多消防同仁們士氣。

高雄內門山林大火延燒數日，延燒面積約284公頃，消防、林務、空勤、軍方出動逾千人搶救，前天順利撲滅，直到昨午高市府才解除「森林火災災害應變中心」任務編組，未料下午又發生復燃。

高市議員白喬茵認為，山林野火卻出動上千人力，質疑消防局長指揮失靈、不適任，基層怨聲載道，更爆料至少有2名打火弟兄受傷，市府卻隱匿。（擷取自白喬茵臉書）

白喬茵在臉書提到，內門從12日下午發生火災，16日晚上撲滅，出動49個分隊、總計上千人次投入救火任務。火勢在山上、道路狹小，只能出動中小型的消防車跟直升機上山灑水，高雄中小型消防車幾乎都被派上山，「假如這時候市區剛好出現巷弄火警，沒有中小型的消防可以打火，那真的是GG了」。

白喬茵提到，為什麼這5天來會不斷地延燒？基層爆料消防局第一時間就採取錯誤戰術，一心一意要全面撲滅，錯失媒合機具開挖壕溝阻斷火勢的時機。

她更稱，有些熟悉火場實務的幹部看不下去，痛罵消防局長不只沒專業可言，甚至爆料有某位消防局高官曾到打火現場連卻水箱車跟水庫車都分不清楚，完全不適任；陳其邁市長只要走一趟消防基層，就可以聽到大家都在說，「用一個不懂消防的人當消防局長，真的太可怕了！」

白喬茵更爆料，局長還大言不慚跟市長說：「本次打火無人員傷亡」。但據她所知至少兩位以上受傷，雖然不嚴重，但局長不准他們報公傷，為的是彰顯自己治軍有方。

對此，消防局今天發出755字聲明反駁，現場前進指揮站並未接獲同仁因救災受傷，這次在中央、地方不分基層或幹部，團結合作、有效調度資源下，成功撲滅火勢，盼各界給予第一線辛勞救災之消防同仁們鼓勵與肯定，勿聽信少數偏頗不實之負面評論以訛傳訛，打擊絕大多消防同仁們士氣。

高雄市政府消防局完整聲明如下：

一、本案山林火災規模堪稱高雄市史上最大，燃燒面積284公頃，防護面積更逾800公頃，係因久旱高溫不雨、林下極度乾燥所致，且因火勢迅速擴散，加上地勢高低起伏，多處火點無道路可達，近日山區風勢又強勁多變（平均風速4級，最大陣風6級），致飛火四散，部分延燒區域危及國軍營區、民宅及農作物，致救災部署極為困難。

二、本次搶救行動歷經6天，因應本次火災幅員廣大且變化劇烈之特性，戰術佈署採「攻守兼具、動態調整」。包括：以天然屏障或產業道路預佈人車固守防火線，並以高壓水線於稜線周邊進行防止延燒及滅火攻擊、以重機械開闢防火巷圍堵、運用空拍機與熱顯像儀提供空中投水熱點提升效能；此外，並在安全前提下，由地面人員以背負式水袋、架設水線方式直接滅火，另申請空勤總隊及國軍航空特戰指揮部直升機投水灌救。

三、消防局派遣原則，均針對當前災害規模及類型進行適當調度，同時考量支援分隊留守基本戰力以利各式勤務派遣，必要時做跨分隊、跨大隊、跨縣市支援，方能把握搶救時機、集中救援戰力、有效控制災情。本次考量現場人員深入火點已多日，體力已超負荷，實需適當輪替，以保護同仁救災安全並確保救災戰力，雖調度市區分隊，以一分隊僅支援1車2人方式，倘該轄區發生火警，會同步派遺鄰近單位人車支援，有效搶救火災。

四、現場前進指揮站並未接獲同仁因救災受傷情事，且救災期間，所有救災行動消防局均以同仁安全為第一優先，現場指揮官亦屢次提醒、關心搶救同仁務必注意自身安全，本局針對同仁搶救各類災害倘有因公受傷，將依程序回報並啟動後續相關慰問機制，並給予公傷假，絕無隱瞞同仁因公受傷之情事及理由。

五、本次救災在中央、地方不分基層或幹部，團結合作、有效調度資源下，成功撲滅火勢，盼各界給予第一線辛勞救災之消防同仁們鼓勵與肯定，也歡迎提供具體、建設性建言，勿聽信少數偏頗不實之負面評論以訛傳訛，打擊絕大多消防同仁們士氣。