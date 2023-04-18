俗話說：「男追女隔座山，女追男隔層紗。」，但如果用錯了方法，女追男隔著的可能就不會是紗，彰化林姓婦人多次跟蹤愛慕的男子，甚至跑到男子住處大喊「豬哥昌!趕快出來，怕啥」等語，男子不堪其擾報警，林女被逮時還辯稱有靈體驅動，彰化地院訊後依《跟騷法》處林女拘役50天，得易科罰金。

彰化一名林姓婦人，因為愛慕某位「深得其心」的美男子，為追求其芳蹤竟然多次跟蹤，甚至一天出現在男子住家3次，並在男子家門口大喊「XXX(男子本名)！豬哥昌壓！趕快出來歐~豬哥昌！衝衝衝」、「睡了女人不付哲任壓」等，引發當地民眾熱議。

遭追求的男子因不堪其擾，報警提告，林婦到案時卻否認犯行，表示自己跟男子是幼兒園同學，畢業後常常在路上遇到，但沒聯絡，是因為想讓男子幫她剪頭髮，因此才會到他們家等他，希望能夠與他聯繫。

林婦還說，男子父母導致其磁場不好，他打電話給男子、說男子是豬哥昌也是男子父親的「靈」要她說的，另外她說她講男子睡女人、不負責任等指控，則是男子阿公的肉體說的，種種無理頭不知所云的言論，讓辦案檢警三條線。

彰化地院認為，林婦不思尊重他人相處之界線，竟接續對告訴人實行跟蹤等犯行，其犯罪手段均非可許，且犯後未坦認行為有誤，未見悔意，考量其犯罪手段及此舉對告訴人所生危害，訊後依《跟騷法》處林女拘役50天，得易科罰金，可上訴。