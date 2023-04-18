鄭弘儀在上月9日傳出請辭三立政論節目《鄭知道了》，之後由呂惠敏代班主持。呂惠敏目前代班正式滿兩星期，加上原來的《驚爆新聞線》，她一周七天幾乎工作滿檔，兩檔節目分別為談話性、政論節目，風格不同，讓呂惠敏覺得充滿挑戰，「在《鄭知道了》會比較犀利一點，重點是穩住鄭大哥打下的江山，才對得起支持節目的鄉親父老」」，她也期待鄭弘儀能夠安心休養，早日回歸節目。

呂惠敏透露年輕時就曾幫鄭弘儀代班主持，「那時候流行觀眾CALL IN，曾有觀眾留言嫌我比名嘴溫和，說我像隻羊怎麼帶著狼群跑」，她說當時一點也沒被打擊，還跟玩笑說跟觀眾說要辭職，沒想到這一回應卻大受好評，讓觀眾認為她十分接地氣、很有膽識，之後就開始有觀眾寄台灣史、政治人物傳記給她，期許呂惠敏精進自己，當個「台灣的女兒」。

呂惠敏從播報晨間新聞起家，後來成了三立午間新聞當家主播，「我很低調企圖心也沒有很強，之前離職的時候，沒有甚麼人知道，後來回三立就單純做《驚爆新聞線》，六日時段一個小天地自得其樂」，三立高層看中呂惠敏獨特的親和力，說話嚴謹又幽默，與來賓偶而激烈不失風度的論述，所以請她擔任《鄭知道了》代班主持，「聽到有些政治口水真的很容易笑場，主持人要很專業我會控制好」。

這次接下代班任務，呂惠敏坦言壓力不小，她說製作團隊很認真，有一定的風格和經驗，就是和大家先磨合，「期待自己主持政論節目，有出色的溝通能力，還可以適時多展現一點觀眾喜歡的狼性風格」，《鄭知道了》每周一到周五晚間晚間10點到12點，在54台三立新聞台播出，每周一由名嘴代班主持，周二到周五由呂惠敏代班主持。