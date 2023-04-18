日據時期雲林縣元長鄉著名文學作家蔡秋桐，曾任地方保正被譽為「保正作家」，其作品見證雲嘉農村的社會發展與地方事務，是研究台灣文學重要資料，雲林縣政府因此選定元長鄉信義國小設置「蔡秋桐文學館」，18日落成啟用，設有台灣文學研習區與展覽區，記錄傳承台灣文學社會史。

「蔡秋桐文學館」啟用典禮由雲林副縣長謝淑亞、縣議員林文彬、蔡明水等人共同主持，設於元長鄉信義國小，蔡秋桐為信義國小創校功臣，1958年捐贈土地興學並編寫校歌，雲林縣政府彙整蔡秋桐文學創作、老照片等相關史料，特別於4月18日蔡秋桐誕辰日，舉辦「蔡秋桐文學館」啟用典禮。

謝淑亞表示，蔡秋桐1900年出生於元長鄉，曾任地方保正、第1任官派鄉長、台南州議員，非常熟悉地方事務，其創作文字以漢文、台灣話文夾雜書寫，具有強烈本土語色彩，可說是扎扎實實從台灣土地長出來的文學，厚重樸實充滿台灣原味，雲林縣政府今年2月響應「世界母語日」，發表蔡秋桐作品集。

雲林縣元長鄉「保正作家」蔡秋桐文學館啟用，記錄台灣文學社會史。（張朝欣攝）

學校指出，文學館1樓則規畫為研習區，民眾可在這裡進行台灣文學相關研習活動；2樓為主展區，包括「文學導覽區」、「文物照片展覽區」、「文創作品區」、「閱讀咖啡區」、「童玩懷舊區」等，非常適合全家休閒遊憩，讓孩子從小接觸文學、養成閱讀習慣。

文學館周邊與廣場還有「文學廣場」、「文學意象牆」、「入口景觀牆」、「小秋桐展演台」、「詩詞藝廊道」，充滿藝文氣息。啟用後文學館隨即辦理「蔡秋桐文物照片展」至5月6日，展出蔡秋桐文學創作、文物與老照片，藉此深耕雲林民眾人文素質，發掘更多在地文學創作。