男友幫慶生女友慘被熱湯潑臉、甩巴掌，新店警逮4人送辦。

新北市36歲洪姓男子昨（17日）晚在新店區三民路熱炒店慶生，酒後洪男想要續攤，但他的36歲詹姓女友卻想回家休息，洪男不滿與女友爭執，動作太大不慎將熱湯潑灑到女友右臉，女友到附近醫院上藥包紮後走回熱炒店，見男友又與35歲黃姓友人肢體衝突，上前勸阻卻被34歲邱姓男子連甩兩巴掌，當地居民見狀報警，警方到場將相關4人帶回，雙方雖不提告，警方仍依社會秩序維護法送辦。

據了解，洪男邀集友人共11人慶生，昨晚11許洪男提議續攤，但女友反對，2人發生爭執，洪男情緒激動下不慎把熱湯潑灑到女友右臉，造成輕微燙傷，隨即到鄰近耕莘醫院就醫。詎料，詹女走回現場後，見黃姓友人不滿洪男對女友動粗，出手毆打洪男，詹女上前制止，卻又被邱男掌摑左臉頰，民眾見狀向警方報案。

男友幫慶生女友慘被熱湯潑臉、甩巴掌，新店警逮4人送辦。

警方到場立即控制現場，調閱監視器並釐清事發過程，將洪男等4人帶返偵辦，後續雙方雖互不提告，偵訊後全案仍依社會秩序維護法送辦。