印度比哈省（Bihar）東坎巴蘭區（East Champaran）發生的假酒傷人事件已致29人死亡，另有數人在醫院接受治療。當地官員稱，至少還有20人被送往不同醫院救治。當地警方針對9具屍體進行屍檢，並逮捕了與案件有關的174人。

據《印度時報》（India times）報導，印度當局已向國家禁酒部門的7名官員發出通知，要求他們就該地區疑似酒類事件作出解釋。5位駐地官員因「玩忽職守」而被停職；另外11名警察也被採取了紀律處分。

自4月15日以來，警方在比哈省莫提哈利（Motihari）不同地區的600多個地方，查獲了大量假酒和其他相關化學品。警方發布的聲明說，「到目前為止，警方在該地區的不同地點搜查時，已收回了172萬ml 國產酒、5萬ml 印度製洋酒 （IMFL）和200萬ml 用於製造非法酒精的其他化學品。

與此同時，比哈省首席部長庫瑪（Nitish Kumar）周一改變了向假酒悲劇受害者支付賠償金的態度，他宣布有條件地向死者的近親每人支付40萬盧比（約14.8萬元新臺幣）。

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