莿桐鄉公所今年首次舉辦「雲遊莿桐，花現子龍」活動，4月23日登場。（周麗蘭攝）

又到瀑布蘭盛開時刻，莿桐鄉忠雲宮的6萬株瀑布蘭進入開花期，目前已開3、4成，20多個品種預計一個月內輪流盛放，莿桐鄉公所今年首次舉辦「雲遊莿桐，花現子龍」活動，4月23日登場，歡迎民眾到莿桐鄉賞瀑布蘭，前400人可獲100元園遊券。

忠雲宮的瀑布蘭種在蛇木板上，懸掛在宮的走道、廣場、馬路。（周麗蘭攝）

忠雲宮主祀三國時期知名武將趙子龍，6年前從村內百年老廟「雲天宮」分靈奉祀，信徒也是中華文心蘭產銷協會理事長林進坤在廟旁種植瀑布蘭，6年來累計種6萬株，意外成為賞花祕境。

中華文心蘭產銷協會理事長林進坤的家有一棵樹長滿瀑布蘭花苞。（周麗蘭攝）

忠雲宮的瀑布蘭種在蛇木板上，懸掛在宮的走道、廣場、馬路，附近林進坤的家也有成千上萬的花苞，全開約有千萬朵。

林進坤說，每一年都吸引各地民眾賞花，還有人打來用台語問「洽桐」在哪，莿桐台語念「刺桐」，莿桐鄉是很適合培育蘭花的地方，除了蒜頭、香蕉、番茄以外。

莿桐鄉的農產豐盛，歡迎4月23日賞花兼買農產。（周麗蘭攝）

莿桐鄉公所今（18日）舉辦記者會，宣布將結合鄉內宗教文化與各村特色，4月23日首次舉行「雲遊莿桐，花現子龍」活動。

鄉長廖秋蓉表示，希望吸引大家來莿桐玩，知道台灣有一個這麼好人文、地理、農特產的鄉鎮，當天將發出700張面額100元的園遊券，早上8點半發400張、下午1點發300張，除了賞瀑布蘭，活動有精彩表演、親子闖關，直到下午4點。

忠雲宮位於莿桐鄉僑和國小側門旁的一條產業道路，建議停放在台一線上的停車場，散步進去看，以免交通打結，屆時也會有交通管制。