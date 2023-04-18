不少台灣人喜歡日本，甚至移居當地生活；也有日本人期待來台工作，對於好山好水的寶島，相當嚮往。日本航空透過臉書專頁分享，從事飛機修護的出原先生已來台4個多月，台灣網友熱烈歡迎，展現濃濃人情味。

日航（Japan Airlines，JAL）介紹來台灣工作的出原，他去年12月來台，服務於桃園及松山機場的修護部門，「我一直嚮往來台灣工作，終於也美夢成真了！真的是太開心了！」

出原說，想和台灣朋友分享一件事，日本人的習慣是「盡量不給人添麻煩」，聽說台灣人的習慣是「如果有人遇到麻煩，一定要幫助他」。出原強調，他身為「整備士」（指車輛、飛機、機械設備的維修人員），最需要具備的就是像台灣朋友們的熱心了。

喜歡打日本麻將，出原知道台灣麻將的打法和日本不同，有機會的話，想體驗一下；喜歡衝浪，希望能早日融入台灣生活，成為台灣的一份子。

網友紛紛留言歡迎出原，也跟他介紹台灣哪裡有不錯的衝浪地點，包括宜蘭、台東，還建議他如果要去東部，搭台鐵最好自備坐墊比較舒服，「歡迎來台灣！」