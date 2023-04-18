以東哥遊艇早盤最高價575元，若一早追到這個歷史新高價到目前跌停未出，等於買到的投資人，今天一張就賠7.2萬元，到近午盤12點時，成交量明顯放大至2,400多張，比昨天的722張多了二倍以上。目前還有800多張以市價或跌停價掛賣出。

題材股近來盛行，但投資專家建議，要留意個別題材股，是純題材還是真有基本面成長支撐，若只是題材，最終仍要面對投資人對第一季財報的檢視，宜提防主力拉高後出貨。