以東哥遊艇早盤最高價575元，若一早追到這個歷史新高價到目前跌停未出，等於買到的投資人，今天一張就賠7.2萬元，到近午盤12點時，成交量明顯放大至2,400多張，比昨天的722張多了二倍以上。目前還有800多張以市價或跌停價掛賣出。
題材股近來盛行，但投資專家建議，要留意個別題材股，是純題材還是真有基本面成長支撐，若只是題材，最終仍要面對投資人對第一季財報的檢視，宜提防主力拉高後出貨。
東哥遊艇（8478）近來股價漲幅大，昨（17）日收盤股價寫下上市來新高價，然而隨著股價飆漲，外資操作明顯買少賣多，今天一早股價開高衝上575元、再寫新高價後，隨即大跳水至跌停503元，從不到9點半就跌停鎖住，高低震盪72元、振幅高達12.9％。
以東哥遊艇早盤最高價575元，若一早追到這個歷史新高價到目前跌停未出，等於買到的投資人，今天一張就賠7.2萬元，到近午盤12點時，成交量明顯放大至2,400多張，比昨天的722張多了二倍以上。目前還有800多張以市價或跌停價掛賣出。
題材股近來盛行，但投資專家建議，要留意個別題材股，是純題材還是真有基本面成長支撐，若只是題材，最終仍要面對投資人對第一季財報的檢視，宜提防主力拉高後出貨。
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