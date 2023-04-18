速食業者搶攻母親節檔期，紛推新品吸引家庭客群視線，讓懶得下廚又不想在餐廳人擠人的消費者有了最優解法，預期帶動買氣至少1成以上。

麥當勞19日起推Signature極選系列新品「帕瑪森主廚鷄腿堡」，採用講究工法Buttermilk酪乳醃製原塊鷄腿，使肉質鮮嫩多汁，佐以帕瑪森乾酪製成的帕瑪森起司醬，濃郁、綿密的口感，與番茄、原葉生菜一同咬下，打造清爽、多層次的細膩風味，挑戰炸鷄漢堡的頂尖美味；同步推出「帕瑪森安格斯牛肉堡」，以厚實4盎司安格斯牛肉擄獲味蕾肉控味蕾。

另早餐「雙層麥香魚」期間限定回歸，再推「哥倫比亞紅寶石單品咖啡」，帶出濃郁果香及巧克力香的動人香氣。另19日起使用「麥當勞歡樂送」，單筆消費滿350元可獲暖心文件夾乙個（兩款：薯條款／大麥克款，隨機發送）。

繼光香香雞新推「美式炸雞柳爽沾組合」20日起開賣，219元。（繼光香香雞提供）

繼光香香雞看好美式炸雞界市場，20日起推出新品「爽沾美式炸雞柳」，超過15cm的無骨雞柳條，肉質鮮嫩且金黃酥脆，還有創意沾醬吃法，特別研發4款美式特色沾醬「蜂蜜芥末醬」、「糖醋醬」、「是拉差醬」、「田園沙拉醬」，讓口味更多變。新上市「美式炸雞柳爽沾組合」含爽沾美式炸雞柳1條＋美式脆薯1份＋黃金鴨香寶3塊＋美式特色沾醬2盒(隨機附2醬)，整盒通通都無骨，適合與家人分享，售價219元／盒。另「泡菜魷魚」新登場，香Q的阿根廷魷魚搭配韓國正統泡菜醬，嚐起來微酸微辣、滿滿海味，單點140元，

同時因應普發，香繼光集團全品牌也趁勢推出「線上會員儲值滿千送百」活動，即日起至5月6日期間單筆儲值滿1千元送100元現金券，單筆儲值滿3千元送350元現金券，單筆儲值滿6千元送800元現金券。

必勝客「人氣媽媽套餐」只要1259元起，5月8日前早鳥訂購就送價值488元的優惠券。（必勝客提供）

必勝客推出「西京燒職人鮭魚比薩」、「愛你魷！究級海味比薩」等超澎湃美食，讓媽媽們休假免下廚、免出門，輕鬆在家享用大餐，即日起至5月8日訂餐就可獲得價值488元優惠券，透過APP訂餐再送冰藏起司塔。

必勝客「西京燒職人鮭魚比薩」嚴選生食級挪威鮭魚、野生鯖魚，經過清酒與白味噌醃製，用料實在，每片比薩上都有大塊厚實的鮮甜魚肉，再搭配上日式玉子燒與必勝起司職人精選自義大利的「煙燻莫札瑞拉起司」，讓口感更為豐富。「愛你魷！究級海味比薩」愛心造型的帕瑪森芝心餅皮香濃有勁，還集結四款豪華海鮮：Q彈深海大魷魚、嚴選2L頂級帶卵帆立貝、鮮甜干貝以及生食級挪威鮭魚製成的西京燒鮭魚花，全台限量5千個。