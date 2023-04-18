做人千萬不要太鐵齒，豊寓島嶼風水顧問高宏寓分享案例，一名客戶衰運連連，原來是家中風水出狀況，加上倒房夭折祖先牽引所致；因家中男性成員較鐵齒，女人又不能作主，導致運勢一年比一年慘。

高宏寓前往這名這戶家中查看指出，卯山酉向格局，先天「水路收」，但因地質汙穢、腥臭，屬「無情水」，加上座落於無尾巷，導致橫禍無情、家運不開、是非不斷、男丁有損，尤其鼠馬年更嚴重。

高宏寓直言，人有流年，屋宅也有屋宅的流年；該宅呈現退運煞，必定於無形中造成居住者身體情況，像是心神不安、神智不清，也可能遭無端口舌、是非官司糾纏。

加上屋內格局呈現困局，導致凝聚力不佳，往往回家都不見家人，年節團圓也易散。不過高宏寓說，真正影響客戶的原因是家中倒房夭折的祖先牽引，祂們想尋求陽間後代子孫的正視，但因男丁比較鐵齒，女人又不能作主，導致連年各種情況惡化，有人吸毒、有人打架或不務正業，甚至女生都有流產狀況。

高宏寓得知客戶家人在鼠年英年早逝，擔心治標不治本，慶幸客戶家中供奉的神尊有降示顯明作主，人為的因素也有向長輩建議，其他就要看家族成員後續的作為了。

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