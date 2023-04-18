熱門AI聊天機器人ChatGPT正夯，桃園市政府領先全國，率先用ChatGPT整理歸納近3個月的1999市民專線陳情內容，發現不但能秒分類，還能摘要整理，精準得出交通類被抱怨前3名項目是公車、交通號誌和施工管理等，研考會指出目前仍屬內部測試、輔助分析，未來將擴大樣本數量測試可靠性和準確性，希望利用人工智慧輔助，帶動政府機關跟上科技浪潮，善用人工智慧，提高公務運作效率。

研考會主委吳肇銘表示，市長張善政來自科技產業，時常提醒同仁要運用科技提升行政效率、為民眾解決問題。1999市民服務專線是民眾反映問題的主要來源之一，目前每個月大約受理2.5萬通詢問與陳情電話，除了當下的即時處理，事後往往仍需要許多人力以及將近1周的時間來閱讀大量案件內容，以整理、歸納與分析民眾反應的共同問題，提供給相關局處進行改善。

吳肇銘指出，考量生成式人工智慧近期才較為成熟，不宜立即大規模導入，研考會先選取1999專線近3個月的部分陳情案件約750件，去識別化後，使用ChatGPT歸納、整理及摘要產出，測試ChatGPT是否可以有效歸納與整理1999市民服務專線陳情內容，結果不僅在幾分鐘內就能將市民反映的案件歸類，也能夠針對不同類別進行摘要整理。

像是交通類被抱怨最多的前3名，分別是交通號誌與標線、公車、施工管理問題，其中「交通號誌與標線」被抱怨的內容包括特定道路慢車道規畫窄小、紅綠燈等待秒數過長或過短等，「公車」則是被反映動態資訊不準、脫班等。未來將逐步擴大樣本數量，測試ChatGPT服務的可靠性與準確性。

吳肇銘表示，目前此項應用仍屬內部測試、輔助分析所用，在資料保護與安全的考量下，比照金融業的模式，透過Azure OpenAI商業方案來使用ChatGPT，並確保各方面都符合法令規範，未來確保穩定可靠後，才會正式導入。

研考會指出，目前生成式人工智慧正快速成長，各大科技業者均有所投入，也期待未來能出現更符合政府需求的成熟解決方案。未來，桃園市政府亦將探索人工智慧技術，並確保資料保護與安全，不斷提升服務水準，讓桃園市成為更加智慧、便利的城市。