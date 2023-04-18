彰化縣今天啟動幼兒專責醫師制度計畫，號召了73家診所共104位醫師加入，希望藉由專業幼兒專責醫師站在初級預防照護第一階段，為每位孩子的成長與發展把關，一起守護寶貝，讓家長好安心。

彰化縣向衛生福利部爭取辦理「幼兒專責醫師制度計畫」，由衛生局在今天上午於鹿港鎮張容毓親子診所，辦理「7大3追4轉介幼兒照顧好安心幼兒專責醫師制度計畫啟動」活動。

彰化縣長王惠美表示，目前參與「幼兒專責醫師制度計畫」合作基層診所共73家，計有104位小兒科醫師或家庭醫學科醫師，特約診所將持續增加中，估計今年彰化縣將有8000名幼兒受惠。

這項計畫希望能為0歲至3歲幼兒提供7大服務、3項追蹤及4項通報轉介，讓孩子在3歲以下的成長階段，能有最了解孩子的幼兒專責醫師，陪著爸媽一起照顧孩子。

7大服務包含健康檢查、發展評估、初級照護、育兒諮詢、衛生教育、預防接種及必要時安排居家訪視；3項追蹤有預防保健、疫苗接種及膽道閉鎖追蹤；4項通報轉介為牙齒塗氟、就醫轉診、發展遲緩及兒少保護轉介。

衛生局強調，只要年齡為3歲以下幼兒，加入本計畫皆不受戶籍或居住地限制，家長可選擇平時看診熟悉或方便就醫的合約診所，讓兒科醫師或家庭醫學科醫師擔任孩子的幼兒專責醫師，固定由幼兒專責醫師看診，以及早獲得最佳健康照護。

彰化縣診所協會理事長吳祥富說，他身為復健科醫師，有了專責制度，就能夠及早發現需要幫助的小朋友，讓他們能夠快樂成長。彰化縣醫師公會理事長廖慶龍指出，感謝診所協會號召很多的醫生，醫師公會將做好垂直整合，讓孩子有最好的醫療，能夠安心快樂的在彰化縣成長。

張容毓親子診所院長張容毓說，幼兒專責醫師制度計畫主要是希望提供3歲以下小朋友完整且長期性的照顧，從出生開始，由同一位醫師完整追蹤小朋友的身體狀況，包含身體理學檢查、發展評估、各項身體狀況的初級照護、家長育兒衛教諮詢、預防注射等。