胡靜婷坦言難過是因為還有10多名院生要照顧、保護，機構未來還要搬遷新家，財務還有很大的缺口，前景堪憂。（袁庭堯攝）

胡靜婷強調，機構有疏失、違法的部分她概括承受，但絕對沒有販售黑心、過期食品。（袁庭堯攝）

高雄兒少安置機構「慈暉關懷學園」遭踢爆違反人權，旗下烘焙坊產品改標還販售過期食品，衛生局、社會局18日上門稽查。學園主任胡靜婷出面澄清時痛哭失聲，強調學園絕無不當管教、改標、販售過期食品等不法行為，但確實遭有心人士偷放「不應該出現的東西」在烘焙工廠，衛生局現場查獲相關事證，開罰6萬元並限期改善。

多名院生及離職員工日前投訴市議員林智宏，今大動作舉行記者會表示，機構將廁所改建成「VIP、套房」禁閉室處罰問題院生，還隨時透過監視器監控動態，睡覺、脫衣全都錄，甚至血汗壓榨院生、染疫師傅加班製作、販售黑心糕點。

衛生局表示，在烘焙工廠查獲逾期蛋黃液、檸檬原汁及巧克力等原料，現場持續清點中，後續將依食品安全衛生管理法第15第1項第8款暨同法第44條規定處6萬元以上罰鍰，另也責令業者食品作業區不得飼養寵物。

針對烘焙作業區未維持清潔、冷藏櫃未有溫度記錄監測、冷藏食材部分未妥適覆蓋、廢棄紙箱未專區擺放等缺失，依違反食品安全衛生管理法第8條第1項限期改善。倘屆期複查未改善者，將依同法44條第1項規定處新臺幣6萬元以上罰鍰。

胡靜婷強調，機構確實設有禁閉室，是為了避免問題院生騷擾、影響鄰居，不得不採取的手段。投訴者提供的照片，可見一名男院生躺在地上睡覺是誤會，本來就有提供床，但男院生堅持要睡地上。男院生也因為會朝鄰居的曬衣場潑水，拿石頭丟路人，才遭到約束。

至於監視器的裝設，胡靜婷強調是為了維護院生彼此間的安全，在與專家學者討論後決定設置，但都指向公共空間，已經盡量避免干涉院生隱私。

對於烘焙坊的爭議，胡靜婷坦承狗是她的寵物，平時陪伴院生，對於穩定院生的情緒很有幫助。但院生私下到烘焙坊練習手藝時，私自把狗帶進去，確實是機構管理上的疏失，原則上烘焙坊不允許寵物進入。

而爆料者指稱機構改標、販售過期食品，胡靜婷澄清改標是因為修正錯誤的日期，絕非掩蓋過期真相，機構更不可能販售過期食品。至於衛生局查扣到的逾期蛋黃液、檸檬原汁及巧克力等原料早就該報廢掉，不知為何，最近突然又出現在冰箱，完全是有心人刻意設局，「就算有監視器也很難查證何時、何人放的」。

記者採訪完要離開時，胡靜婷突然忍不住爆哭，才坦承爆料者是他們的院生，多年前已離開機構，日前還回來當志工。她曾頂下一間鍋貼店，無償盤讓給這名爆料者，希望沒有穩定工作的他自力更生，每月回捐一萬元給機構就好，但最後該店業績墊底、全國最後一名，出餐品質堪慮，總公司不願讓爆料者承接該店。

「我真的只是想幫他，但他只因為當不成店長，就揚言要毀了機構。」胡靜婷表示，爆料者一直認為她出爾反爾，才有今天的爆料動作，但事實上就是總公司有意見。

胡靜婷強調，機構有疏失、違法的部分她概括承受，但絕對沒有販售黑心、過期食品。她坦言難過是因為還有10多名院生要照顧、保護，機構未來還要搬遷新家，財務還有很大的缺口，遇到惡意的指控，將令前景堪憂。