勇士前鋒格林(右)遭吹判二級惡性犯規，被驅逐出場。（美聯社）

Draymond Green received a flagrant foul for stepping on Sabonis. pic.twitter.com/QWQ8QHZWgz — SportsCenter (@SportsCenter) April 18, 2023

國王18日再度戰勝衛冕軍勇士，這場仗打得相當激烈，雙方41個籃板平手，但是三分外線都大失平日水準，勇士僅有33%命中率，國王更低至28%。勇士主將柯瑞28分（Stephen Curry）、湯普生21分（Klay Thompson），國王後衛福克斯24分（De'Aaron Fox），前鋒沙波尼斯24分（Domantas Sabonis）。國王最終以114比106獲勝，系列賽取得2勝0負優勢，接下來兩場要到勇士主場作戰。

勇士首節讓國王只得17分，但是國王次節大爆發灌進41分，末節開打時國王還以83比75領先。剩餘7分鐘左右時，勇士前鋒卓雷蒙格林（Draymond Green）踩踏倒地的對手沙波尼斯，遭吹判二級惡性犯規。由於沙波尼斯先勾住格林的腳踝，所以也被吹技術犯規。

柯瑞代表勇士罰進了這球，追到只落後3分，國王沙波尼斯反倒兩罰俱失，此後就是雙方激烈的互轟。小裴頓（Gary Payton II）剩餘6分鐘時1記外線幫助勇士追平比分，但是柯瑞外線出手未進，錯失超前機會。眼看國王福克斯屢投屢中，勇士叫暫停後，湯普生連飆兩記外線挽救戰局，在剩餘3分鐘時再追至1分差。

然而柯瑞外線又連續失手，反被福克斯投進三分球，國王米契爾（Davion Mitchell）剩餘1分多鐘時在底線伏擊成功，將領先擴大到9分，成為對勇士的致命一擊。柯瑞在末節三分球5投0中（全場13投3中），加上格林退場導致勇士反撲無力。