2024年總統立委大選將至，苗栗縣長鍾東錦有感而發，他在個人臉書粉絲專頁發文，認為國民黨應該「開大門、走大路」，建立全國統一的初選機制，為藍營內耗止血，以公平競爭消弭爭議，把選擇權交回到人民手上才是明智之舉。

鍾東錦以自身經歷分享，他表示，因為提名制度的不公與混亂，使他無法以國民黨籍候選人的身分，為藍營拿下苗栗縣長選戰，是他個人永遠的遺憾，而今2024大選迫在眉睫，如果藍營再次因為內部機制的弊病，致使黨內分裂，而與重返執政的機會擦身而過，那就不只是國民黨的遺憾，而是台灣民主政治史上的災難。

他強調，「決定2024國家未來的人，是台灣全體人民，把選擇權交回到人民手上，才是所有政黨為贏得政權的明智之舉。」民意即黨意，每個藍營候選人都是一時之選，因為政治算計所延宕的每分每秒，對候選人來說都是傷害。

鍾東錦說，保護藍營菁英，給他們1個公平競爭的機會，每1分精力都應保存在一致對外的戰場上，而不是花費在少數決策圈內的政治算計，國民黨要走出去，要贏回人民信賴，這是唯一的解方。

鍾東錦表示，建立全國統一的初選機制，為藍營內耗止血；以公平競爭消弭爭議，使初選後能在最短時間內放下勝負團結對外，面對強大的執政黨，沒有時間猶豫。「開大門，走大路，當密室政治終結那1天，就是國民黨脫胎換骨之日，多黨政治是台灣的保命符，少了任何一方，國家就會陷入動盪與不安。」