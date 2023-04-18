台灣民意基金會今公布最新民調，贊成蔡英文總統處理國家大事的方式為四成四，四成三不贊同，贊同者比不贊同者多1.2個百分點；行政院長陳建仁內閣近四成七基本上滿意過，三成一不滿意。 滿意者比不滿意者多16.1個百分點；滿意者減少三個百分點，不滿意者增加4.5個百分點，這無疑是一個警訊。

台灣民意基金會董事長游盈隆認為，蔡英文總統任內的第三次執政困境經歷四個月後暫時解除。 但贊同者與不贊同者相差只有1.2個百分點，民怨或社會不滿的聲音仍相當強勁，不可輕忽。從長期趨勢看，蔡英文聲望目前仍在低檔徘徊，還沒完全走出2022九合一地方選舉敗戰的陰影。即便剛完成曝光度極高的元首外交和蔡麥會，再加上蔡政府4月上旬推出全民普發現金6000正面效應，但民意支持度依舊沒有很明顯的起色。

民調顯示，蔡總統處理國家大事方式有11.2％非常贊同，32.8％還算贊同，23.4％不太贊同，19.4％一點也不贊同，13.2％沒意見、不知道或拒答。

與上個月相比，蔡英文總統聲望出現微妙變化，「總統職務表現贊同率」增加2.1個百分點；「總統職務表現不贊同率」減少 1.8個百分點。

他說，這一來一往，使得原本不贊同她國家領導方式的人比贊同者多2.7個百分點，如今倒過來，贊同她國家領導方式的人 比不贊同者多 1.2個百分點，正式宣告脫離第三次執政困境。

不過他說，只不過贊同者與不贊同者相差只有1.2個百分點，民怨或社會不滿的聲音仍相當強勁，不可輕忽。 由此可見，2022九合一地方選舉對她威望的傷害有多深。

他說，當2024總統與立委大選逐漸加溫，國內外各式各樣挑戰接踵而來，身為一國之尊，享有憲政體制上絕大的權力，不可能神隱，如何率執政團隊在未來一年，力圖振作，興利除弊，福國利民，重享往日萬 民擁戴的榮光，顯然是一件艱鉅的政治工程。

至於行政院長陳建仁9.3％非常滿意，37.3％還算滿意，19.7％不太滿意，10.8％非常不滿意，16.6％沒意見，6.4％不知道、拒答。近四成七基本上滿意過，三成一不滿意。 滿意者比不滿意者多16.1個百分點。

他說，陳內閣上任兩個月表現基本上平穩，獲得多數國人接納，但迄今仍未能獲得明顯過半數肯定。和上個月相比，整體民意對陳內閣施政表現的反應有漸趨負面的態勢，滿意者減少三個百分點，不滿意者增加4.5個百分點，這無疑是一個警訊。

他說，事實上，雖然四月政府 兌現全民普發 6000 元現金有如及時雨，但近期陳內閣內外交迫，諸事紛至杳來，包括 宏都拉斯斷交、兩岸關係緊繃、國防漏洞頻傳、物價飛漲、雞肉短缺、蛋荒遲遲無解、 台積電高雄設廠計畫生變等等，亟待陳內閣展現執政效能，有效解決。

本次調查訪問期間是2023年4月9-11日，對象是以全國為範圍的二十歲以上，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩 碼隨機方式抽樣，有效樣本1068人，抽樣誤差在95％信心水準下約正負3個百分點。