12日公布的美國3月CPI自6％降至5％、符合市場預期，但核心CPI年增率卻自5.5％回升至5.6％，為去年9月以來首次月增、且高於CPI整體增幅，而3月CPI年增幅放緩主要來自於能源價格回落所致，但服務類價格增幅大多維持高位，使得核心CPI年增率回升。

而同日聯準會公布的會議記要也暗示，年內經濟可能陷入輕度衰退，壓抑風險偏好促使美股下跌，美債殖利率及美元指數同步走跌，彭博美國政府債券7～10年期指數下跌0.04％，而彭博美國通膨連結債指數則小幅走升0.02％。

富邦投信認為，未來世界將從過去舊時代的低成長、低通膨、低利率「3低」，轉變為2％經濟成長、4％通膨及4％利率水準。有鑑於此，建議投資人不妨將升級版的美國公債TIPS納入投資組合，提升投資組合對抗通膨的能力。

富邦投信指出，面對通膨隨時可能捲土重來，將資產配置納入具對抗通膨特性的通膨連結公債，可提升投資組合完整性。彭博美國通膨連結債指數績效與投資年期約當的美國7～10年公債相比，長期更能凸顯對抗通膨優勢，因此適合長期投資作為核心資產。

目前已成立的「富邦美國通膨連結公債指數基金」為台灣境內首檔TIPS基金。富邦投信官網日前亦推出優惠活動，即日起至6月底凡是線上新開戶、原書面客戶申請成為電子交易戶、現有電子戶的投資朋友，皆可享有申購手續費專案優惠。