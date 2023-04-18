晏柔中是《全明星運動會》第2季女狀元，充滿活力的個性跟傑出的運動能力，讓她知名度大漲。先前曾與同公司的男星楊孟霖傳出緋聞，當時她與經紀人雙雙否認，今（18）日楊孟霖與晏柔中在IG曬出閃照，更透露女方已經懷孕的消息，讓王子幽默表示「確認柔中不是吃太飽了！大大恭喜，寶寶平安健康長大」。

楊孟霖在IG 祝女友晏柔中34歲「生日快樂」，同時上傳了他們的同框照並透露，這幾年2人對於生活有了新的共識，一起規劃了未來，更達成了彼此的小心願，最後附上一張超音波照，突如其來的「官宣」讓星友與粉絲都受到驚嚇，讓好友林思宇大吐「終於不用再藏了，也不用修圖」。

他們一曝喜訊大批星友留言陳勢安直呼「我是預言家」、王淨驚喜高喊「水啦」、王子幽默表示「確認柔中不是吃太飽了！大大恭喜，寶寶平安健康長大」、范姜彥豐則為女兒先預約玩伴「粿醬玩伴來了」。

晏柔中在第二季加入《全明星》讓她收穫一群紅隊閨蜜，包括粿粿、房思瑜、席惟倫、吳心緹，同樣都是163公分的5人，更有個幽默的群組名「緋紅女巫163」。