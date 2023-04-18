台中大坑1號登山步道體訓場曾是熱門旅遊景點，但現場設施多已老舊損壞，市府編列2600萬元進行優化整建。台中市觀旅局18日指出，目前已完成第一期，第二期施工中，預計7月全場開放民眾使用。

大坑1號登山步道體訓場整建中，二期工程預計7月完工開放。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

觀旅局長陳美秀表示，體訓場位於大坑1號登山步道0.4K處，第一期工程主要重新規畫體訓場整體園區環境，設置山林體驗設施、植栽、新建步道及公廁外觀整修，已於今年3月中旬完工。

二期工程主要為建置管理站、全區監視系統、避雷針、解說牌及涼亭整修，預計7月全場開放使用。觀旅局強調，目前正持續施工中，請民眾切勿進入工區，以免發生危險。

大坑1號登山步道體訓場整建中，二期工程預計7月完工開放。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

觀旅局說明，山林體驗設施設置如穿越叢林、搖晃之梯、三索吊橋、桶橋及X障礙道等，已委由專業山訓設施檢驗單位查驗取得安全認證，同時於設施周邊種植多樣防蚊植物驅趕蚊蟲，更建置平緩步道穿梭園區及公廁外觀整體美化，力求提供舒適山林休憩空間。

觀旅局提醒，體訓場山林體驗設施適用年齡為12歲以上，建議攜手年幼孩童同行的親友師長，可前往大坑風動石公園體驗難度較低的相思滑道、爬網等設施。另體訓場無停車空間，正式開放後欲前往的民眾可至大坑1號登山步道停車場停放車輛，再步行約10分鐘即可到場使用山林體驗設施。